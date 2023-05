RIDE 5 : du gameplay à moto pour l'autre jeu de course de Milestone

Les amateurs de jeux de course sur deux roues vont pouvoir retrouver leurs pilotes professionnels préférés dans quelques jours avec MotoGP 23, mais Milestone développe également RIDE 5, un autre titre avec des motos et davantage de liberté. Le jeu avait été officialisé il y a quelques jours et il refait parler de lui avec une nouvelle vidéo de gameplay :

Pour accompagner cette bande-annonce, Milestone partage un long message de Paolo Bertoni, producteur de RIDE 5, qui revient sur les nouveautés de cet opus, qui a été conçu exclusivement pour les plateformes de dernière génération. Il y aura donc pas mal d'améliorations :

RIDE est une franchise qui n’a pas son pareil dans le paysage des simulations de deux roues, parce qu’elle s’adresse à la raison comme au cœur des joueurs, et, en ce qui concerne le deuxième, nous savons tous que le meilleur moyen de l’atteindre, c’est par l’aspect technologique du produit.

Comme vous le savez probablement déjà, RIDE 5 sera le premier jeu de Milestone destiné exclusivement à la nouvelle génération de consoles ; un choix motivé par le désir de répondre à des exigences toujours plus élevées au travers de diverses mises à niveau techniques. Par exemple, les motos seront améliorées grâce au polissage des effets du verre, du rendu des matériaux et de leur représentation polygonale.

Dans ce domaine, l’amélioration des détails provient de l’utilisation de scans obtenus par photogrammétrie ou via l’outil CAD fourni par nos partenaires. Tout cela nous permet d’atteindre un très haut niveau de fidélité par rapport aux motos d’origine, ainsi qu’un meilleur rendu dans le jeu. J’aimerais également mettre l’accent sur le nouveau système imaginé pour représenter des nuages volumétriques. Ces derniers réagiront physiquement aux changements de lumière pour rendre l’environnement plus vivant et imprévisible, notamment grâce à la mise en place de la météo dynamique.

La physique aura elle aussi la part belle, avec des paramètres toujours plus personnalisables et davantage de précision. Dans le même temps, les rivaux des joueurs seront gérés par une intelligence artificielle dotée de différents niveaux d’antagonisme, ce qui rendra les rivaux plus ou moins agressifs lors des dépassements. La création du jeu exclusivement sur next-gen nous a permis d’imaginer toutes ces fonctionnalités et de les proposer en même temps, qu’il y ait 1 ou 20 adversaires sur la piste.

RIDE 5 va également soigner sa capacité à être abordable pour toutes et tous, dans l’idée de garantir un bon moment, même pour les joueurs les moins expérimentés pilotant pour la première fois. Les aides neurales permettront aux novices de jouer et d’évoluer à leur rythme, tout en gardant un niveau de challenge adapté. Que ce soit clair, accessible ne veut pas dire trop facile. En désactivant toutes les aides et en poussant la difficulté au maximum, nous vous garantissons que RIDE 5 se montrera extrêmement réaliste et exigeant.

L’esprit et le cœur, rappelez-vous. Maintenant que nous avons abordé les aspects technologiques de RIDE 5, nous allons passer aux plus émotionnels, qui se matérialisent de différentes façons. La première, c’est la proposition d’une expérience à laquelle tout le monde peut s’identifier. Concrètement, RIDE 5 permet de piloter sur des circuits et routes authentiques ou créés de toutes pièces, de développer ses propres motos, d’en changer les livrées (que vous aurez créées vous-même ou empruntées à d’autres utilisateurs grâce à l’éditeur du jeu), mais aussi de personnaliser votre avatar. Et pour couronner le tout, RIDE 5 permet de piloter des motos non pas des championnats du monde, privilège réservé à une poignée de super-pilotes, mais plutôt des motos que l’on voit en concession, dont on rêve la nuit ou que l’on possède déjà.

Le pilotage dans RIDE 5 doit procurer l’adrénaline de la course… Ne faire qu’un avec sa moto, ressentir le contrôle total… Si vous arrivez à éprouver tout ça tout en profitant de panoramas époustouflants et en vous immergeant dans la beauté du monde qui vous entoure (avec le poignet à 90° sous la manette de gaz), le pari sera réussi. Prenons comme exemple le tout dernier circuit qui a été créé spécialement pour RIDE 5, situé dans le Pacifique. Visuellement, il sera impressionnant, mais aussi très exigeant, avec ses virages et ses points de freinage techniques, ce qui dopera encore davantage l’attrait des splendides paysages qui l’accompagnent.

Comme vous pouvez le constater, RIDE 5 est rempli de nouveautés et autres fonctionnalités dont j’ai hâte de pouvoir vous parler. Continuez de nous suivre !