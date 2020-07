RIDE 4 : une nouvelle bande-annonce avec un peu de gameplay dévoilée

Très prolifique lorsqu'il s'agit de développer des jeux de course, Milestone lancera en octobre prochain RIDE 4, nouvel opus de sa franchise qui fait la part belle aux motos. Le titre avait été dévoilé en décembre dernier, il est conçu en partenariat avec Yamaha Motor et Bridgestone pour davantage de réalisme, et aujourd'hui, le studio anglais partage une nouvelle bande-annonce :

Cette nouvelle vidéo de RIDE 4 met en avant ses jolis graphismes, Milestone a peaufiné la modélisation des motos, « soigneusement reproduits à l’identique à partir de vrais modèles », grâce à des scans CAO et 3D. Le titre bénéficiera également d'autres améliorations, comme un tableau de bord qui change en temps réel pour afficher la température, la vitesse ou encore le contrôle de traction, le détail est tellement poussé que « même la bouteille d'huile vibre en fonction des mouvements de la moto ».

La date de sortie de RIDE 4 est pour rappel fixée au 8 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre sera disponible en version standard et dans une édition spéciale avec un steelbook arborant la Yamaha R1 2020 ainsi que le Season Pass, qui offrira quant à lui l'accès à 65 motos, deux circuits et 150 évènements. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon.fr.