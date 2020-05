RIDE 4 : date de sortie, bande-annonce, mode Endurance et promesses à gogo pour l'épisode de 2020

Milestone avait été très transparent sur son calendrier jusqu'en 2022 : nous savions donc déjà depuis longtemps que RIDE 4 allait débarquer cette année. Il était à la base prévu pour août 2020, mais il y aura finalement un petit retard au programme.

Le studio italien dévoile désormais pleinement le projet, développé en collaboration avec Yamaha Motor et Bridgestone pour encore plus de réalisme. Attendez-vous à « un niveau de reproduction visuelle extraordinaire, donnant vie à des répliques authentiques et réalistes des motos les plus emblématiques », et ce grâce à des scans CAD et 3D réalisés sur motos réelles. Le cockpit sera d'ailleurs reproduit avec fidélité, et les données du tableau de bord varieront ainsi en temps réel suivant nos mouvements. Les circuits sont encore modélisés à partir de lasers et de drones pour « un niveau de précision jamais vu auparavant ».

Côté gameplay, le mode Carrière a été renouvelé pour que nous puisions gérer notre progression à notre rythme, entre les championnats locaux et internationaux. Les évènements spéciaux, courses et défis se dérouleront ainsi dans un ordre différent pour chaque joueur en fonction de ses décisions et résultats. Il y aura sinon un nouveau mode Endurance nous lançant sur des boucles de circuits, avec météo dynamique, arrêts aux stands, gestion des pneus et du carburant pour encore plus de stratégies. L'Artificial Neural Network Agent sera d'ailleurs reprise aux Moto GP pour boosté l'IA de nos adversaires, mais si vous préférez les adversaires réels, le mode Multijoueur sera plus performant que jamais grâce à ses nouveaux serveurs dédiés.

Paolo Pavesio, directeur du Marketing et du Sport Automobile de Yamaha Motor Europe, a déclaré : « La course et l'adrénaline font partie de l'ADN de Yamaha depuis notre fondation, il y a 65 ans. C'est pourquoi il a été presque naturel de s'associer avec l'un des plus grands noms de l'industrie mondiale des jeux de moto - Milestone. Nous nous efforçons de procurer de l'excitation et des émotions à nos clients et à tous les amoureux de la moto, en nous attachant toujours à stimuler ce qui les motive à l'intérieur ». « Avec Milestone et RIDE 4, nous innovons également dans notre approche, en allant à la rencontre de nouveaux fans, qui ont une passion commune pour la moto - que ce soit dans le monde virtuel ou physique, nous accueillons ces motards dans notre famille. En étant parmi les pionniers du monde naissant de l'eSport (avec Trastevere73 comme pilote officiel de Monster Energy Yamaha MotoGP), nous portons notre implication dans le jeu à un niveau supérieur avec RIDE 4 et les nombreuses activités uniques prévues en ligne et hors ligne pour l'année suivante ». « En tant que leader mondial de la mobilité, avec un large catalogue de produits et de solutions haut de gamme, y compris des pneus de moto haut de gamme, nous avons jugé bon de faire nos débuts dans le monde virtuel en nous associant à Milestone, un leader reconnu dans les jeux de simulation de deux roues" - a commenté Nico Thuy, responsable des activités motocyclistes chez Bridgestone EMIA. "Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'intégrer nos clients à nos activités et d'interagir avec la communauté des motards, tout en mettant en avant la qualité de nos produits. Notre présence à RIDE 4 représente une occasion unique de le faire ».

La date de sortie de RIDE 4 est au passage officiellement fixée au 8 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC.