RIDE 4 annoncé sur PS5 avec une date de sortie et des détails sur le framerate, la résolution et les exclusivités techniques

C'est le 8 octobre que Milestone nous proposera une folle virée avec RIDE 4, nouvelle itération de sa série de jeux de motos, sur PC, PS4 et Xbox One. Les développeurs italiens confirment cependant aujourd'hui qu'une version next-gen va exister, et notamment sur PS5, avec une édition détaillée par le PlayStation Blog.

Au programme, un framerate à 60 fps et une résolution jusqu'en 4K (en même temps ?), des textures et détails optimisés, des courses accueillant jusqu'à 20 participants (NDLR, nous n'avons pas réussi à trouver le nombre de concurrents pour les autres versions, mais nous imaginons qu'il est inférieur), des temps de chargement réduits, un affichage plus rapide des décors, et une utilisation des gâchettes adaptatives et du retour haptique de la DualSense.

Les caractéristiques de la PS5 sont parfaites pour accueillir une franchise de jeux de course comme Ride, dans laquelle les joueurs conduisent des motos 200ch sur des courses ultra rapides exaltantes dans le monde entier.

Nous pourrons maintenant proposer un gameplay à 60 ips et une résolution atteignant la 4K. Les joueurs pourront donc profiter de leurs motos préférées avec des couleurs et des textures de la plus haute qualité, et un niveau de détail encore jamais atteint pour les motos et les environnements. Votre expérience de conduite n’en sera que plus précise et immersive.

De plus, toutes les courses, en ligne et hors ligne, seront encore plus intenses avec jusqu’à 20 participants rivalisant pour la première place !

Les temps de chargement sont considérablement réduits grâce au nouveau SSD, ce qui réduira le temps d’attente avant les courses et les rendra également plus fluides et agréables. En effet, les textures chargeront beaucoup plus rapidement, ce qui nous permet de réaliser des environnements plus immersifs pendant que vous foncez sur les pistes à 300 km/h.

Enfin, les fans de Ride 4 pourront profiter de la puissance de la manette DualSense de la PS5. Les leviers de frein et d’accélération auront leur propre résistance pour reproduire les mêmes sensations que dans la réalité. Nous tirons également profit du retour haptique pour permettre à nos joueurs de ressentir les vibrations de leurs véhicules comme s’ils étaient eux-mêmes au volant.