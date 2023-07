RIDE 5 nous présente son mode Carrière et ses autres fonctionnalités en vidéo

Le mois prochain sortira sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération RIDE 5, le nouveau jeu de course de Milestone. Le studio est également derrière les jeux officiels MotoGP, mais dans RIDE 5, les pilotes virtuels auront davantage de liberté sur leurs deux-roues et le contenu sera conséquent.

En attendant la sortie du jeu dans quelques semaines, Milestone partage une nouvelle bande-annonce de gameplay de RIDE 5, qui s'attarde sur le mode Carrière et les autres fonctionnalités du jeu de course. Le senior game designer Antonio Notarangelo publie quant à lui un long billet sur le site officiel du jeu afin de détailler tout cela :

Quand on a entamé le brainstorming pour le game design de RIDE 5, la création du mode Carrière a été un moment charnière. La conception d’un jeu vidéo capable de satisfaire l’ensemble de notre communauté n’est pas chose facile. Que le jeu soit lancé par de parfaits novices ou des champions chevronnés, l’expérience doit rester amusante et enrichissante avec juste ce qu’il faut de challenge. Le jeu doit se révéler gratifiant aussi bien pour ceux qui peuvent y passer de longues heures que pour ceux qui ne peuvent pas y consacrer trop de temps.

Maintenant que RIDE 5 en est à un stade de développement assez avancé, je me dis que le mode Carrière respecte les termes du contrat ci-dessus. Concrètement, le jeu propose deux manières de jouer. La principale, que l’on appelle le Tour, se compose de quatre actes jalonnés d’événements allant des championnats aux divers types de compétitions, comme les courses simples ou les contre-la-montre.Ensuite, il y a l’alternative, les Défis sans limites, qui se composent aussi de quatre actes. Chaque acte se débloque en réussissant l’acte principal correspondant, et qui propose un challenge un peu plus corsé.

Dans le mode Carrière, il n’est pas nécessaire de gagner chaque course pour avancer. Il suffit d’atteindre un score minimum. Au départ, ce seuil est assez bas, mais il augmente à mesure que les joueurs avancent dans le jeu. À l’inverse, les Défis sans limites n’ont pas un seuil à dépasser, mais un seuil à atteindre. En d’autres termes, pour passer aux seuils suivants, il faut tout gagner !

L’adaptabilité de RIDE 5 aux préférences des joueurs devient alors évidente et se reflète aussi dans les qualifications qui peuvent se baser sur plusieurs chronos ou un seul tour. Avec les chronos, l’approche se veut plus simple et classique alors qu’avec les qualifications sur un seul tour, l’expérience devient tout de suite plus exigeante, car la marge d’erreur est nettement plus restreinte pour déterminer la position de départ. Les joueurs doivent être capables de donner le meilleur dès les premiers tours de roue, tout en sachant que les sorties de piste peuvent entraîner des pénalités.

Quand on a réfléchi au concept de RIDE 5, on s’est également attardé sur la durée de vie. Contrairement aux licences annuelles, nous tenions à proposer aux motards virtuels une expérience capable de les divertir pendant plusieurs années. Le Race Creator est un outil hautement personnalisable qui permet de créer des courses tout à fait uniques. Les joueurs déterminent divers aspects de la compétition, comme le logo, le nom et le format (événement simple ou championnat), mais aussi les aides au pilotage, le type de compétition, le nombre de concurrents, le nombre d’événements, le barème de points, etc. Ce niveau de personnalisation s’étend aussi aux pilotes contrôlés par l’IA. En plus de personnaliser leurs motos et leurs combinaisons, ils pourront choisir leurs adversaires dans les moindres détails. Tout ceci définit les nouveaux standards des jeux de Milestone.

Parmi les courses à remporter, il y aura des courses d’endurance. Leur durée pourra aller de 20 minutes à 24 heures, ce qui permettra de recréer des événements mythiques comme les 24 Heures du Mans. En remportant chaque groupe de courses, les joueurs remporteront des crédits, de l’expérience et des motos uniques. Par contre, les courses d’endurance jouées dans le Race Creator ne rapporteront aux joueurs que des crédits et de l’expérience.

En parlant de récompenses, le mode Carrière de RIDE 5 offre aux joueurs de puissantes motos à la fin de chaque groupe de courses. Ce sont des prix qui s’avèrent cruciaux pour les défis qui suivent. Ces motos assurent au joueur de toujours avoir la moto adaptée à la compétition.

De cette manière, il est possible de dépenser ses crédits à l’envi. Vous pourrez très bien acheter de meilleures motos que celles que vous remportez, améliorer celles que vous possédez déjà grâce au système de personnalisation, ou tout simplement vous faire plaisir avec des équipements cosmétiques. Si les joueurs viennent à mal gérer leur budget, il y a toujours la possibilité de concourir avec une moto de prêt. Toutefois, les crédits gagnés à la fin de chaque course s’en verront réduits.

Remporter une compétition n’a de saveur que si la concurrence est à la hauteur. C’est pour cette raison que le mode Carrière de RIDE 5 comprend le système de rivaux. Ceux-ci sont des adversaires aux histoires uniques, avec des cinématiques et des voix dédiées. Chaque rival a des atouts uniques en termes de combinaison, de circuit de prédilection, de moto et de constructeur. Par exemple, Charles Nolan court sur une 2005 Suzuki GSX-R 600, que les joueurs peuvent gagner en le battant. Les rivaux sont globalement plus agressifs et compétents, et ils progressent dans les classements pour mettre des bâtons dans les roues des joueurs à des moments cruciaux. Battre un rival ne signifie donc pas qu’il partira dans les oubliettes de la matrice.

Les efforts des joueurs de RIDE 5 seront récompensés par des motos, des crédits et des points, mais aussi par le développement de leur QG, qui se transformera en fonction de la place occupée dans le classement mondial. Il représentera trois environnements différents, toujours plus beaux, pour symboliser l’ascension jusqu’au sommet du classement. Avec le temps, les scénarios se voudront plus complexes et de nouveaux membres rejoindront l’équipe. Au tout début de leur carrière, les joueurs iront de course en course dans un pick-up, puis dans une caravane, pour enfin avoir un camion complètement aménagé.

Et combien de temps durera la Carrière ? Pour les seuls quatre actes du Tour, en se contentant d’atteindre les seuils à dépasser et sans finir toutes les courses, il faudra compter pas moins de 17 heures de jeu. Par contre, en terminant tous les événements des quatre actes du Tour, il faudra plutôt compter une trentaine d’heures. Les perfectionnistes qui se lanceront dans le contenu additionnel des Défis sans limites pourront compter sur une vingtaine d’heures supplémentaires, soit 50 heures de jeu au total.

Entre son mode Carrière immersif, ses courses personnalisables, ses récompenses et sa jouabilité prenante, nous avons là un jeu qui transcende les niveaux de compétence et promet des heures et des heures de divertissement. RIDE 5 va révéler des passions pour les aventures en deux roues, et nous invitons tous les joueurs, qu’ils soient occasionnels ou aguerris, à se frotter à ce défi survolté.