Riot Games rachète Hypixel, le studio derrière le Minecraft-like Hytale

Riot Games a passé presque toute la dernière décennie à se concentrer sur League of Legends. Mais entre Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Valorant et les projets A League of Legends Story, il va commencer à diversifier ses activités.

Et cela passera aussi par des jeux non liés à l'univers de LoL. La preuve nous est encore donnée cette semaine avec le rachat de Hypixel Studios, équipe fondée en 2018 et qui travaille sur Hytale. Les développeurs basés à Derry~Londonderry en Irlande du Nord conçoivent actuellement un jeu communautaire à l'esthétique cubique, avec un côté sandbox et la profondeur d'un jeu de rôle, qui espère marcher sur les plates bandes de Minecraft et Roblox. Le partenariat entre les deux sociétés ne sort pas de nulle part : Riot avait investi dans Hypixel dès son ouverture, et ce rachat complet n'est que la suite logique des choses.



« Nous connaissons l'équipe derrière Hypixel Studios depuis plusieurs années, et depuis le début, ils sont le genre de visionnaires que nous aspirons à soutenir ; un studio passionné déterminé à offrir aux joueurs une expérience révolutionnaire et qui définira un genre », a déclaré Dylan Jadeja, président de Riot Games. « Au cours des 18 derniers mois, nous avons eu la chance de conseiller Hypixel Studios alors qu'ils élaborent leur vision pour faire évoluer un genre de jeu qui atteint un éventail incroyablement diversifié de joueurs à travers le monde. Maintenant, alors qu'ils se préparent à entrer dans le chapitre suivant, nous sommes ravis de faire passer notre partenariat au niveau supérieur grâce à cette acquisition. Nous sommes impatients de soutenir le parcours d'Hypixel Studios tout au long du processus de développement, de les aider à grandir et d'apprendre d'eux. » « Nous avons été époustouflés par la réaction des joueurs face à Hytale, et Riot est le bon partenaire pour nous aider à offrir un jeu à la hauteur des attentes des joueurs », a déclaré Aaron 'Noxy' Donaghey, le nouveau PDG d'Hypixel Studios. « Depuis nos premières rencontres avec les dirigeants de Riot bien avant leur investissement initial, nous avons trouvé en Riot un partenaire avec un engagement similaire à valoriser les joueurs. Alors que le développement passe à la vitesse supérieure, nous bénéficierons des ressources, de l'expertise et de l'expérience de Riot tout en conservant l'indépendance opérationnelle qui a permis notre succès jusqu'à présent. »





Hytale n'est prévu que pour 2021, mais intéresse déjà beaucoup les joueurs, avec 2,5 millions d'inscrits pour sa future bêta et des millions de vues sur ces trailers (55 à cette heure sur la première bande-annonce, c'est énorme). Avec Riot Games en producteur, le projet n'en devient que plus intéressant.