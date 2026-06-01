ROG XBOX Ally X20, ASUS dévoile une édition OLED avec lunettes AR

ASUS ROG profite de son vingtième anniversaire pour dévoiler la ROG XBOX Ally X20, une nouvelle version de sa machine portable de jeu sous Windows. Cette édition spéciale reprend l’esprit de la ROG XBOX Ally X, tout en y ajoutant plusieurs évolutions matérielles et esthétiques. Le constructeur met surtout en avant l’arrivée d’un écran OLED, une première pour cette gamme, ainsi qu’un design translucide noir laissant apparaître une structure interne dorée. Cette approche donne à la machine un statut plus collector que véritablement générationnel, même si certaines améliorations peuvent changer l’expérience au quotidien.

La précision reste importante. La ROG XBOX Ally X20 n’est pas une XBOX de salon, mais un PC portable de jeu au format console. Elle fonctionne dans l’environnement Windows et s’appuie sur un mode XBOX pensé pour simplifier la navigation et l’accès aux jeux. Cela permet de mieux intégrer l’écosystème de Microsoft, mais cela ne transforme pas la machine en console XBOX. Les jeux purement console, qui ne disposent pas d’une version PC ou d’une compatibilité Play Anywhere, ne deviennent donc pas jouables automatiquement sur cet appareil.

La principale nouveauté concerne l’écran. ASUS ROG intègre une dalle ROG Nebula HDR Display de 7,4 pouces, avec une technologie OLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité FreeSync Premium Pro et une luminosité maximale annoncée à 1 400 nits en HDR. La dalle prend aussi en charge Dolby Vision et bénéficie d’une certification VESA DisplayHDR 1000. Le temps de réponse annoncé descend à 0,2 ms. Pour une machine portable, ce passage à l’OLED devrait surtout améliorer le contraste, la lisibilité et la réactivité de l’image, notamment dans les jeux très sombres ou les univers visuellement chargés.

ASUS ROG indique également avoir travaillé sur la protection et le confort d’usage. L’écran profite d’un verre Corning DXC et d’un traitement antireflet censé réduire les reflets de 65 pour cent. Le constructeur précise aussi que les dalles OLED étant plus sensibles à la chaleur que les écrans LCD, le système de refroidissement a été revu. L’objectif annoncé consiste à mieux diriger le flux d’air vers l’APU et à limiter les températures en surface autour de l’écran. Ce point sera à vérifier lors des premiers essais, car la gestion thermique reste un enjeu central sur ce type de machine compacte.

À l’intérieur, la ROG XBOX Ally X20 conserve une configuration haut de gamme pour le jeu nomade. Elle embarque un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD PCIe 4.0 NVMe de 1 To. ASUS ROG met aussi en avant la prise en charge d’Auto SR en aperçu, une technologie d’upscaling pensée pour améliorer la netteté de l’image et la fluidité lorsque certains jeux sont rendus à une résolution plus basse. La promesse ne repose donc pas seulement sur la puissance brute, mais aussi sur l’optimisation de l’affichage et de l’usage portable.

Les contrôles ont également été revus. La ROG XBOX Ally X20 adopte des sticks TMR, présentés comme plus précis, plus durables et conçus pour limiter les problèmes de drift. La croix directionnelle devient transformable, avec un fonctionnement en quatre directions par défaut et la possibilité de passer à huit directions, un choix plus adapté à certains jeux de combat. Les boutons de façade ont aussi été ajustés afin d’être plus affleurants avec le châssis, tandis que les poignées arrière reçoivent un revêtement caoutchouté pour améliorer la tenue en main lors des longues sessions.

L’autre particularité de cette édition vient de son bundle. La machine est accompagnée des lunettes ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses, elles aussi habillées dans un style noir et or. Ces lunettes utilisent des écrans micro-OLED et promettent un écran virtuel de 171 pouces à une distance de 4 mètres. ASUS ROG annonce aussi un affichage à 240 Hz, un temps de réponse de 0,01 ms, un suivi 3DoF et un mode Anchor permettant de garder l’image fixe dans l’espace. La connexion se fait directement à la machine avec un câble USB Type-C. L’idée consiste à transformer la console portable en solution de jeu avec grand écran virtuel, sans téléviseur ni moniteur externe.





Avec cette ROG XBOX Ally X20, ASUS ROG cherche donc à renforcer le positionnement premium de sa gamme portable. L’écran OLED répond à une attente réelle, les nouveaux contrôles ciblent les joueurs réguliers et les lunettes AR ajoutent une dimension plus originale au produit. Reste une inconnue importante, puisque le prix et la date de sortie n’ont pas encore été communiqués pour le marché français. Le bundle avec les lunettes devrait logiquement placer cette édition au-dessus des modèles déjà disponibles.

Cette annonce confirme surtout une tendance plus large. Le PC portable de jeu au format console continue de s’éloigner du simple appareil d’appoint pour devenir une machine principale chez certains joueurs. La ROG XBOX Ally X20 ne change pas complètement la formule, mais elle corrige plusieurs points visibles et ajoute une proposition d’affichage plus ambitieuse. Il faudra désormais attendre les informations commerciales et les premiers tests pour savoir si cette édition anniversaire peut convaincre au-delà des collectionneurs et des utilisateurs déjà séduits par la gamme ROG Ally.