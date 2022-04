Rooms of Realities : collaborez à plusieurs dans des escape games habillés avec les avatars de Meta

Après l'annonce de Yupitergrad 2, le studio Gamedust nous fait cette fois-ci part d'une production dans un tout autre registre, celui de l'escape game. Annoncé pour 2022 sur la plateforme SteamVR, Rooms of Realities invitera les joueurs à résoudre, seuls ou à plusieurs, des puzzles et énigmes dans trois environnements uniques, chacun divisé en une série de défis.

Le jeu sera dans un premier temps disponible uniquement en accès anticipé et le contenu s'étoffera de nouvelles cartes et de défis par la suite. Le trailer de lancement met l'eau à la bouche. Rooms of Realities semble faire la part belle aux interactions entre les joueurs. Une partie des énigmes et ateliers nécessitera l'intervention de plusieurs personnes et un brin d'agilité. La réflexion ne sera pas en reste, car il faudra faire travailler vos méninges ensemble et dans un seul but, sortir de là. Les interactions, visiblement bien pensées, proposeront une physique assez réaliste afin de rendre le tout plus tangible.

Dévoilez le mystère derrière la disparition d’Emily Jones à l’intérieur d’un hôpital abandonné ;

Découvrez l’ancien secret à l’intérieur de la pyramide ;

Atteignez l’artefact qui peut sauver le monde, caché profondément sous l’eau par le capitaine Nemo !

La vidéo nous montre la version SteamVR (pas d'annonce actuellement, mais une sortie sur Quest n'est pas exclue) dans laquelle les joueurs sont représentés avec les avatars de Meta. Nous en parlions il y a peu, un SDK est disponible pour bénéficier de ces projections de nous-mêmes à la sauce Meta sur la quasi-totalité des plateformes de réalité virtuelle.

