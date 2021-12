Les avatars de Meta s'apprêtent à débarquer !

De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'année 2016 et la mise sur le marché de l'Oculus Rift CV1. Très vite sont arrivées les options de personnalisation de notre home PC VR grâce à tout un tas d'accessoires et de décorations. C'est aussi à ce moment que sont apparus les premiers avatars ou « moi virtuel ».

L'aspect fantomatique a laissé petit à petit la place à des évolutions majeures, pour renforcer la crédibilité de nos avatars, avec une personnalisation toujours plus poussée. Dernière modification en date, l'apparition des mimiques, censées rendre plus crédibles nos interactions grâce aux micro-expressions traduites par un semblant de synchronisation labiale et oculaire.

Depuis les annonces du Connect 2021, nous attendons avec impatience de voir débarquer les avatars 2.0 de Meta au sein de nos applications préférées. C'est déjà le cas avec Horizon Workroom et la tendance s'étendra à tout l'écosystème Horizon, y compris le nouveau Home. Ces derniers, à l'aspect plus cartoon, sont un pas majeur dans nos interactions de main. Ils proposent d'animer le haut de notre corps, c'est-à-dire du buste aux mains et bras, en passant par la tête. Rappelez-vous, auparavant, quand nous tournions la tête, c'est le buste tout entier qui pivotait. Nos petits amis virtuels auront donc une tout autre allure !

Il était d’ores et déjà possible de s'adonner à la customisation de notre « moi virtuel » avec pas moins d'un quintillion de possibilités, depuis les éditeurs dédiés dans nos Quest/Rift. Jusqu'alors, leur intégration complète n'était possible que grâce à la version bêta du nouveau SDK (kit de développement) prévu à cet effet et mis à disposition au mois d'avril dernier. Il proposait aux testeurs de visualiser leurs avatars dans Epic Roller Coasters, PokerStars VR, GOLF+, Synth Riders, ou encore ForeVR Bowl.

Meta vient de finaliser son SDK et le met à disposition des développeurs afin qu'ils puissent intégrer les avatars 2.0 et les représenter de manière cohérente et authentique dans leurs propres jeux. Un gain de temps non négligeable et une uniformisation de ce service pour les studios et développeurs indépendants. En effet, ils pourront dorénavant se concentrer sur la création de leurs expériences sans se soucier de devoir mettre en place leur propre système d'avatars.

Le nouveau kit de développement propose une modélisation des avatars beaucoup plus poussée qu'auparavant en les rendant plus expressifs, grâce à de nouveaux algorithmes, s'assurant de la position corporelle, de la spatialisation du son, du suivi et de la modélisation poussée des mains. Les ingénieurs de Meta ont fait un travail remarquable pour limiter au minimum l'impact sur les performances des Quest 1 & 2. Les développeurs auraient donc tort de se priver de ces avancées techniques qui enrichissent les expériences en les rendant plus engageantes et immersives.

Le SDK est dorénavant disponible sur le moteur Unity pour les plateformes Quest, Rift et Windows, et ne devrait pas tarder à débarquer sur l'Unreal Engine. Il contient 32 exemples d’avatars qui peuvent être utilisés par les développeurs pour se substituer aux PNJ par exemple ou pour représenter les joueurs ne provenant pas de l'écosystème Meta, comme SteamVR.

