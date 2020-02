Ruiner : le jeu d'action cyberpunk annoncé sur Switch

En 2014, Reikon Games était fondé par d'anciens développeurs de CD Projekt (The Witcher) et Techland (Dead Island), mais il aura fallu attendre trois ans avant de mettre les mains sur leur premier jeu, Ruiner, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Encore trois ans plus tard, le titre va débarquer sur une nouvelle plateforme.

Eh oui, comme viennent de l'annoncer cette semaine Reikon Games et l'éditeur Devolver Digital, Ruiner va arrivera sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2020. Pas de date de sortie précise en vue, les studios indiquent seulement que le jeu sortira « 01010011 01001111 01001111 01001110 », ce qui donne « soon », soit « prochainement » en français.

Pour rappel, Ruiner est un jeu d'action se déroulant dans un futur cyberpunk, en 2091. Le joueur incarne « un sociopathe doté d'implants cybernétiques » luttant contre le système afin de retrouver son frère disparu, avec à la bande-son des artistes comme Sidewalks & Skeletons, Zamilska, Antigone & François X, DJ Alina et Susumu Hirasawa.