RUMEUR sur Kirby et le Pinceau arc-en-ciel : un portage Switch en fuite via la branche coréenne de Nintendo...

La vie est un éternel recommencement et Nintendo ne le sait que trop bien en recyclant ses jeux Wii U sur Switch, leur donnant une deuxième vie plus que méritée. En cette année des 30 ans de Kirby, nous avons pu nous régaler avec le platformer 3D Kirby et le monde oublié et le jeu multijoueur façon courses d'obstacles Kirby's Dream Buffet, sorti le mois dernier. Eh bien, les festivités sont à priori loin d'être terminées puisqu'un troisième jeu vient de fuiter sur la Toile, déjà connu de tous.

Comme pour Kirby et le monde oublié, c'est Nintendo qui a visiblement commis une grosse bourde, sauf qu'au lieu de la branche japonaise, il s'agit cette fois de la coréenne... C'est un membre de Famiboards qui a partagé deux captures d'écran nous montrant clairement un article du site officiel coréen de Big N. servant à introduire le portage Switch de Kirby et le Pinceau arc-en-ciel. Sa date de sortie serait ainsi fixée au 18 décembre 2022 avec une compatibilité des amiibo comme à l'époque. Si vous ne connaissez pas cet épisode paru en 2015, il nous emmène à Dream Land, sauf que l'intégralité du monde est en pâte à modeler et qu'il est nécessaire de dessiner des cordes arc-en-ciel pour faire avancer Kirby pour traverser les niveaux et retrouver Glaizia qui a volé les couleurs, stoppant la vie locale. Pour le coup, nous sommes curieux de voir de quelle manière le Gamepad sera remplacé, puisqu'il était partie intégrante du gameplay. Le multijoueur serait aussi de retour à en croire les visuels, permettant à trois autres personnes de prendre part à l'action en incarnant des Waddle Dees.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au Nintendo Direct à 16h00 pour l'officialisation, nous mettrons alors à jour l'article avec l'inévitable bande-annonce et les détails supplémentaires révélés.

Kirby et le monde oublié est lui toujours en vente sur Amazon au prix de 44,49 €.