RUMEUR : Nintendo Direct, la date de la prochaine présentation leakée par une employée de Sony

Même s'il n'y a pas d'E3 cette année, les constructeurs ne perdent pas leurs habitudes et organisent chacun de leur côté des évènements pour présenter leurs futurs jeux. Nous avons eu un State of Play chez Sony puis un Xbox & Bethesda Showcase par Microsoft, tous les yeux sont désormais rivés sur Nintendo.

S'il ne fait aucun doute qu'un Direct sera diffusé dans les prochaines semaines, le dernier datant du mois de février, tout le monde attend de connaître la date, et il semblerait bien qu'elle vienne de fuiter, d'une manière plutôt cocasse. La scénariste Alanah Pearce de chez Santa Monica Studio, employée donc par Sony, a en effet déclaré lors d'un live sur Twitch qu'un Nintendo Direct serait diffusé le 29 juin prochain. Avant de rejoindre l'équipe développant God of War: Ragnarök, Alanah Pearce a pour rappel été journaliste chez IGN, et VGC en rajoute une couche en affirmant qu'il a entendu la même information de son côté.

Même si rien n'est officiel, il y a donc de fortes chances qu'un Nintendo Direct soit diffusé à la fin du mois de juin. Comme à son habitude, le constructeur devrait l'annoncer au dernier moment. En attendant, vous pouvez retrouver des consoles, jeux et accessoires de Nintendo sur Amazon.