RUMEUR : la PS6 portable se précise, avec une faible puissance ?

Oui, la neuvième génération de consoles de salon a déjà cinq ans, les constructeurs travaillent depuis un moment sur leurs prochaines machines en secret. Les informations sont rares, mais certains bruits de couloir évoquent déjà des puces AMD pour la PlayStation 6 de Sony. Sauf que le constructeur japonais n'aurait pas une, mais bien deux consoles à proposer aux joueurs.

KeplerL2, qui avait déjà leaké des informations avérées concernant la PS5 Pro, affirmait déjà l'année dernière que Sony développerait deux systèmes sur puce (SoC) pour la PS6. Cette semaine, KeplerL2 va encore plus loin et déclare que l'un de ces systèmes serait un SoC 15W sur 3nm, pour une console portable donc. Pour rappel, la PlayStation 5 embarque un SoC 200W sur 7 nm, autant dire qu'il ne s'agirait pas d'un monstre de puissance comme le laissait entendre une rumeur. Cependant, KeplerL2 contredit une autre rumeur évoquant une PlayStation Portable pour les jeux PS4, affirmant que cette machine dotée d'un SoC 15W pourrait très bien faire tourner des jeux PS5, simplement en abaissant la résolution et le framerate. Comme toujours avec les consoles portables, il faudrait donc faire des concessions sur le rendu visuel afin de profiter de ses jeux n'importe où, mais le succès de la Switch a montré qu'il y a un véritable intérêt pour ces machines nomades.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais les rumeurs autour d'une nouvelle PlayStation portable se font de plus en plus nombreuses. De son côté, Sony n'a bien sûr pas réagi à ces bruits de couloir, il faudra patienter jusqu'à une officialisation pour savoir si cette machine portable existe réellement. Sinon, le PlayStation Portal permet de jouer à ses jeux PS5 en streamant la console ou via le cloud gaming, vous pouvez l'acheter à 219,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.