RUMEUR sur Uncharted : Nathan Drake bientôt de retour

La saga Uncharted s'est conclut avec Uncharted 4: A Thief's End, marquant la fin des aventures de Nathan Drake. Naughty Dog, développeur de la franchise, a rappelé l'année dernière qu'il a tourné la page et veut désormais se concentrer sur d'autres licences, mais visiblement, Sony n'aime pas trop voir Nathan à la retraite.

D'après Nick Baker et Jon Clarke de XboxEra, qui citent des sources fiables et indépendantes, Sony aurait envisagé, pendant un temps, de faire un remake d'Uncharted: Drake's Fortune, le premier volet de la saga. Une nouvelle version avec un gameplay peaufiné et des graphismes sublimés pour la PS5, qui entrerait dans la stratégie plus large de Sony de proposer plusieurs remakes et remasters de ses franchises.

Suite à cette révélation, le dataminer Speclizer a partagé des fichiers datant de 2020 et trouvés dans The Last of Us Part II, mentionnant de très nombreux éléments liés à Uncharted: Drake's Fortune. Il avait également découvert les mêmes indices pour un remake du premier TLOU, depuis sorti sous le nom de The Last of Us Part I. Cependant, il est bon de noter que Nick Baker et Jon Clarke précisent que leurs informations datent de plusieurs années, rien ne dit que le projet de remake du premier Uncharted n'a pas été abandonné depuis. De quoi rappeler une autre rumeur, concernant Bloodborne cette fois.

Sorti sur PS3, Uncharted: Drake's Fortune a pour rappel été remastérisé pour PS4 dans Uncharted: The Nathan Drake Collection, rétrocompatible sur PS5 et disponible à partir de 13,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST - Uncharted: The Nathan Drake Collection - Le voilà le Remastered ultime