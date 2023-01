Uncharted : Naughty Dog a définitivement tourné la page

Uncharted aura été l'une des licences phares de la PlayStation 3 de Sony, encore plus que l'ont été Crash Bandicoot et Jak and Daxter sur les précédentes consoles du constructeur japonais. Des jeux d'aventure bourrés d'action, de scripts et d'humour, c'était du grand spectacle et la saga s'est terminée en 2017 sur PS4 avec Uncharted: The Lost Legacy, ultime stand-alone, tandis que Nathan Drake a pris sa retraite un an plus tôt avec Uncharted 4: A Thief's End.

Ce dernier volet principal se traduit littéralement par « La Fin d'un voleur », mais s'il y avait encore un doute chez certains fans concernant le retour d'Uncharted, Naughty Dog tient à mettre les points sur les i. Neil Druckmann, directeur des jeux, assure actuellement la promotion de la série The Last of Us sur HBO, adapté d'une autre licence de son studio (il a d'ailleurs réalisé le deuxième épisode diffusé cette semaine), et il s'est entretenu avec Buzzfeed. L'occasion de revenir sur la série live-action, mais aussi sur l'avenir de Naughty Dog : si un The Last of us Part III n'est pas à exclure (si jamais le studio a une bonne idée narrative), pour Uncharted, c'est définitivement terminé. Neil Druckmann déclare ainsi :

Sony nous a soutenus à chaque étape du chemin pour suivre nos passions - ce qui signifie que, juste parce que quelque chose rencontre du succès, les gens pensent qu'il y a toute cette pression et que nous devons faire une suite. Ce n'est pas le cas. Pour nous, Uncharted a été un succès fou - Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus - et nous sommes en mesure d'apporter la dernière touche sur cette histoire et de dire que nous avons terminé. Nous passons à autre chose.

Le réalisateur tient tout de même à rappeler que, pour les jeux The Last of Us, le second volet propose une véritable fin, qui peut tout à faire conclure la franchise, il ne faut donc pas forcément s'attendre à un troisième opus. Concernant Uncharted, Nathan Drake peut profiter pleinement de sa retraite, le veinard, et il s'est d'ailleurs invité sur PC l'année dernière seulement avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection, vendu 31 € sur Gamesplanet.