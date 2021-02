Samurai Shodown : la bande originale de retour en doubles vinyles rouges marbrés

Source: Just for Games

Source: Just for Games

La franchise Samurai Shodown de SNK a fait son retour sur le devant de la scène en 2019 avec un nouvel opus sorti sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, une version Xbox Series X | S arrivera également le mois prochain avec un framerate amélioré. Et Just for Games en profite pour lancer les précommandes d'une édition doubles vinyles de la bande originale.

Produite par Wayô Records, la bande originale regroupe 19 pistes composées par divers musiciens, dont HIDExHIDE, et inclut « toutes les musiques du jeu », les thèmes des personnages et la chanson Revive the Soul, pour deux heures de plaisir auditif au total. Les deux disques de 180 g arborent un effet rouge marbré, regroupés dans un gatefold avec des pochettes individuelles.

La bande originale de Samurai Shodown, en Édition Limitée, est disponible en précommande sur le site de Just for Games, le distributeur français en profite également pour présenter les BO de Magician Lord avec un disque rose et le double LP Twelve Doors : Tribute to Noriyuki Iwadare, qui sortiront également dans le courant du mois de février. Si vous n'avez pas encore craqué pour l'excellent jeu de combat de SNK, il est à 19,99 € à la Fnac.