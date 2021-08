Secret Neighbor : le jeu multijoueur enfin daté sur Switch

tinyBuild se régale avec la franchise Hello Neighbor, un second opus majeur est en développement par Eerie Guest, mais le studio avait fait appel à Hologryph pour s'occuper de Secret Neighbor, un titre multijoueur encore inspiré des Les Loups-Garous de Thiercelieux. Le jeu est déjà sorti sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et iOS, il ne manque plus que la version Switch.

Les possesseurs de la console de Nintendo n'auront heureusement plus à attendre très longtemps, tinyBuild vient d'annoncer que la date de sortie de Secret Neighbor est fixée au 26 août prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes sur l'eShop avec une réduction de 10 % jusqu'au lancement, et les joueurs pourront profiter d'objets exclusifs pendant une semaine après la sortie. L'éditeur précise au passage que la version Switch a été optimisée pour une faible latence en multijoueur et un framerate stable, cela devrait se ressentir sur les graphismes. Enfin, Secret Neighbor bénéficiera du cross-play avec les autres plateformes et inclura de base tout le contenu des autres versions.

En attendant la sortie de Secret Neighbor sur Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes eShop sur Amazon.