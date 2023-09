Sekiro: Shadows Die Twice, un impression chiffre de ventes pour le jeu de FromSoftware

Entre Dark Souls III et Elden Ring, FromSoftware a sorti Sekiro: Shadows Die Twice, un jeu d'action au gameplay évidemment exigeant, qui nous plongeait dans le Japon médiéval avec de la fantasy au côté d'un shinobi armé d'un katana et d'un bras mécanique. Un titre qui a rencontré un joli succès critique, mais aussi commercial.

Aujourd'hui, FromSoftware et l'éditeur Activision annoncent que Sekiro: Shadows Die Twice s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, depuis sa sortie en mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Un palier très symbolique pour le titre, qui changeait quelques aspects importants de la recette des Souls-like. Un changement visiblement payant.

Les développeurs remercient évidemment tous les joueurs pour leur soutien au fil des années, et si vous ne l'avez pas encore essayé, Sekiro: Shadows Die Twice est vendu à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.

