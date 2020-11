Serious Sam Collection : la compilation explosive lancée en vidéo

Devolver Digital et Croteam avaient annoncé au début du mois la sortie imminente de Serious Sam Collection, une compilation des trois premiers volets sur Nintendo Switch, mais également sur PlayStation 4 et Xbox One, comme le laissait entendre une rumeur datant de... 2018. Le titre débarque aujourd'hui sur ces plateformes.





Serious Sam Collection inclut pour rappel Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et son DLC Legend of the Beast ainsi que Serious Sam 3 et son DLC Jewel of the Nile. La bande-annonce de lancement à découvrir ci-dessus précise que du multijoueur coopératif ou en Deathmatch de deux à quatre joueurs en écran scindé est également proposé.

Serious Sam Collection est disponible dès maintenant sur l'eShop, le Microsoft Store et le PlayStation Store, vous pouvez retrouver une carte PSN de 30 € sur Amazon.fr.