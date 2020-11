Serious Sam Collection s'affiche sur l'eShop, avec une date de sortie proche

En 2013, Devolver Digital et Croteam lançaient sur Xbox 360 Serious Sam Collection, une compilation des jeux de tir bourrins de la franchise. Il y a deux ans, l'ESRB laissait entendre son arrivée sur PlayStation 4 et Xbox One, mais aujourd'hui, c'est l'eShop qui liste le jeu, avec une date de sortie imminente.

D'après la boutique en ligne de Nintendo, Serious Sam Collection sortirait le 17 novembre prochain sur Switch. La compilation inclurait Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE ainsi que les extensions The Legend of the Beast et Jewel of the Nile, avec un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs en local et du multijoueur en ligne avec les modes Deathmatch, Team Deathmatch ou encore Capture the Flag.

Pour l'instant, Croteam et Devolver Digital n'ont pas communiqué sur l'arrivée de Serious Sam Collection sur Switch, il faudra donc attendre une officialisation pour savoir si la compilation aura également droit à ses versions PS4 et Xbox One. Elle est d'ailleurs disponible sur Google Stadia depuis cet été, et vous pouvez acheter une Switch à 292,9 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : Devolver Digital vient d'officialiser sans surprise Serious Sam Collection sur Nintendo Switch, et il faudra se contenter de ça, pas d'autres versions en vue.