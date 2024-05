Pourquoi utiliser un serveur VPS pour les jeux en ligne ?

Les serveurs VPS offrent des performances fiables et une flexibilité inégalée pour l'hébergement des sites web, des applications, des services de messagerie ou encore des jeux vidéo en ligne.

Parmi les différents acteurs du marché, on peut citer Hostinger qui est considéré comme la meilleure option en ce moment, ou encore GoDaddy et bluehost. Lancé en 2004 en tant que startup, Hostinger est devenu l'un des principaux fournisseurs de solutions d'hébergement web, avec plus d'un million de clients dans plus de 150 pays et des data centers en France et partout dans le monde.



Leurs serveurs offrent un très bon rapport qualité-prix avec des tarifs abordables et 8 formules différentes en fonction de vos besoins, d'excellentes performances ainsi que des options pour le nombre de vCPU, la mémoire RAM, le stockage SSD et la bande passante. Un support client réactif est également disponible 24h/24.

Voyons voir maintenant plus en détail ce qu'est un VPS et à quoi il peut vous être utile, en particulier pour les jeux en ligne.

Qu'est-ce qu'un VPS ?

Un serveur VPS (Virtual Private Server) est un serveur privé virtuel. Cela signifie que l'hébergeur utilise les ressources d'un serveur physique pour créer un serveur virtuel dédié à votre usage exclusif. Vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctionnalités d'un serveur dédié sans avoir à en supporter le coût total.

De plus, étant donné que les ressources qui vous sont attribuées sont privées, vous ne les partagez pas avec d'autres sites comme c'est le cas avec un serveur mutualisé.

Même s'il s'agit d'un espace virtuel dans un serveur physique qui peut contenir d'autres espaces virtuels, vous aurez accès à plus de puissance qu'avec un serveur mutualisé standard. Néanmoins, notez que vous n'en aurez pas autant qu'avec un serveur dédié où vous disposez alors de l'intégralité des ressources physiques du serveur pour vous seul.

Pourquoi utiliser un VPS ?

La principale raison est simplement la puissance : les performances offertes par un serveur VPS dépassent en effet largement celles d'un serveur basique, ce qui signifie que les pages de votre site se chargeront plus rapidement pour les visiteurs.

Avec un serveur mutualisé, un pic de trafic sur votre site ou sur un des sites hébergés sur le même serveur peut ralentir considérablement le chargement des pages, poussant ainsi des clients potentiels à partir. Ce problème ne se produit pas avec un serveur VPS car vos ressources ne sont pas partagées.

Un serveur VPS est donc conseillé pour tout site à trafic modéré qui connaît parfois des pics d'activité, afin d'offrir une expérience fluide et optimale à vos utilisateurs.

Un autre avantage est la possibilité de gérer soi-même son serveur, contrairement à un serveur mutualisé où vous ne pouvez gérer que votre site et non le serveur lui-même. Avec un accès root complet, vous pouvez configurer et optimiser les ressources de votre site internet selon vos besoins.



Comment choisir un VPS ?

Le critère principal à considérer lors de l'achat d'un serveur VPS est ses performances, afin qu'il reste fluide et rapide à utiliser même en cas de pics de trafic. Pour cela, vous devez vérifier :

La quantité d'espace de stockage mise à disposition,

Le type de stockage que vous allez utiliser (SSD de préférence),

Le type de processeur proposé par l'hébergeur,

La capacité de la bande passante,

La RAM attribuée (minimum 4 Go).

Vous devrez également tenir compte de la disponibilité de votre site internet : l'uptime et le downtime. L'uptime représente le temps pendant lequel votre site est disponible et fonctionne correctement, tandis que le downtime correspond au temps pendant lequel il ne l'est pas. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que des problèmes de serveur, des mises à jour logicielles, etc.

Si votre site subit trop de downtime, vous risquez à force de perdre un nombre non négligeable de clients. Privilégiez donc les hébergeurs qui peuvent garantir un uptime de 99,99 %.

Vérifiez aussi que l'authentification à double facteur ou un système de protection contre les attaques DDoS soient bien mis à disposition, et que le support client soit joignable 24h/24 et 7j/7 en cas de problème.

Enfin, il peut être intéressant d'opter pour un hébergeur proposant une connexion SSL (Secure Sockets Layer). Une connexion SSL garantit le chiffrement de toutes les données transitant par votre site internet (données personnelles, informations de carte de crédit ou tout autre type de paiement), assurant ainsi votre protection et celle de vos clients. La plupart des hébergeurs proposent ce service gratuitement avec l'achat d'un serveur.

Un serveur VPS pour les jeux vidéo en ligne ?

Les jeux vidéo en ligne nécessitent souvent des ressources importantes en termes de puissance de calcul et de bande passante pour garantir des performances fluides et une expérience de jeu optimale. Un VPS peut fournir des ressources dédiées et garantir des performances constantes, ce qui est essentiel pour les jeux en ligne où la latence et les ralentissements ont un impact significatif sur le gameplay.

Avec un VPS, vous bénéficiez :