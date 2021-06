Shin Megami Tensei V : une édition spéciale Chute de l'Humanité dévoilée et de premiers démons présentés en vidéos

La semaine dernière, nous avons enfin découvert la date de sortie de Shin Megami Tensei V, qui s'est dévoilé plus en détail à l'occasion du Nintendo Direct de l'E3 2021, du Treehouse Live qui a suivi puis lors d'un livestream japonais. Et ce n'est pas terminé, mais avant toute chose, c'est la bande-annonce japonaise qui avait été diffusée que nous retrouvons désormais avec des sous-titres et l'interface en anglais pour mieux nous y retrouver, ici qualifiée de trailer de gameplay. Pas de panique néanmoins, le jeu sera localisé avec des textes en français, mais aussi italien, allemand, espagnol et bien sûr anglais.

Mais ce qui nous intéresse vraiment à présent, c'est l'annonce des éditions spéciales qui a été effectuée en parallèle de sa mise en ligne. Ainsi, les joueurs occidentaux pourront se procurer une édition steelbook, du moins en Amérique du Nord, vendue au prix classique de 59,99 $ et qui ne rajoute qu'un boîtier en métal au format Switch reprenant l'illustration de la jaquette. Seuls certains revendeurs la proposeront. Peut-être que ce bonus sera également disponible par chez nous, mais pour l'heure nous n'en savons pas plus. Tout le monde aura en revanche bien droit à l'édition Chute de l'Humanité, coûtant 119,99 $ et proposant le contenu suivant :

Édition Chute de l'Humanité : Un sac arborant le même motif que celui du personnage principal et un petit Jack Frost ;

Un steelbook ;

Un livret démoniaque de plus de 100 pages avec une couverture rigide au format A5 ;

L'OST sur deux CD ;

Une boîte collector.

Au Japon, le collector appelé Forbidden Nahobino BOX sera presque similaire, si ce n'est qu'un tee-shirt remplace le sac, vendu 16 280 ¥ avec les taxes :

Une copie du jeu.

Series Masterpiece Medley String Quartet Arrangement + Shin Megami Tensei V Early Access Mini Soundtrack (2 CD, 35 pistes) - Une sélection de chansons de Shin Megami Tense I à IV, arrangées par un quatuor à cordes avec une atmosphère prestigieuse et spirituelle. La Shin Megami Tensei V Early Access Mini Soundtrack est un album de musique rempli de toute la sagesse de la série.

Demon Compendium (format A5, 116 pages) - Un livre à couverture rigide contenant des images retouchées des plus de 200 démons que les joueurs rencontreront dans Shin Megami Tensei V, y compris de nouveaux démons, ainsi que des descriptions de démons.

Tee-shirt Nahobino - Un tee-shirt à l'effigie du protagoniste, mélangeant le blanc de Nahobino et le bleu d'Aogami.

Boîtier spécial - Un boîtier au design basé sur « l'arbre de la connaissance » qui apparaît dans l'histoire, mettant en scène les yeux des personnages.

Par ailleurs, le livestream diffusé la semaine dernière a révélé que Shin Megami Tensei V inclura 214 démons au total, qui vont être dévoilés d'ici le lancement à raison d'une vidéo par jour. Bien entendu, nous n'allons pas vous bombarder d'articles à ce sujet, mais nous ferons le point régulièrement en compilant les séquences. Jusqu'à présent, 5 démons ont été présentés de la sorte, à savoir Jack Frost, Amanozako, Fionn mac Cumhaill, Angel et Daimon, à découvrir en page suivante. À chaque fois, du gameplay montrant leurs compétences et des interactions avec Nahobino sont présents, ainsi qu'un teaser ombré de la créature suivante.

Et pour terminer, voici une présentation des personnages principaux, des visuels étant disponibles en page 3.

Protagoniste - Un lycéen de troisième année vivant à Tokyo. Après qu'un tunnel s'est effondré au-dessus de lui sur le chemin du retour de l'école, il se retrouve dans le monde désertifié de Da'at. Aogami (doublé par Toshiyuki Morikawa) - Un homme mystérieux qui apparaît soudainement devant le protagoniste lorsqu'il est attaqué par un démon. Lorsque le protagoniste lui prend la main, il se transforme en l'être interdit connu sous le nom de Nahobino. Nahobino - L'être interdit étant né de la fusion entre le protagoniste et Aogami. Il peut utiliser des capacités paranormales rivalisant avec celles des démons. Ses décisions sont prises par le protagoniste, tandis qu'Aogami ne le guide que par la voix.

La date de sortie de Shin Megami Tensei V est fixée au 12 novembre 2021 sur Switch en Amérique du Nord et en Europe. Vous pouvez déjà précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 49,99 €.