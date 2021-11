Shin Megami Tensei V : les notes de la presse anglophone

D’ici quelques jours, un tout nouveau J-RPG va s’inviter sur nos belles Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V. En attendant la parution de cette nouvelle aventure dans nos rayons, certains journalistes ont pu mettre la main sur le titre avant l’heure. Pour ne pas changer, nous nous attardons sur quelques verdicts de la presse anglophone. Comme vous pouvez le constater, les notes sont bonnes globalement.

Quels sont les points à retenir ? L’histoire est ultra-prenante, les graphismes sont superbes, les combats sont divertissants et l’atmosphère « sombre et oppressante » est incroyable. Un brin de négatif dans les parages ? La difficulté peut agacer certains joueurs, la carte n’est pas très lisible et le retour au menu principal après une mort est super frustrant.

Rappelons que la date de sortie de Shin Megami Tensei V est fixée au 12 novembre 2021.

Vous pouvez acheter Shin Megami Tensei V sur Amazon à 49,99 €.