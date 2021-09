Shin Megami Tensei V : le Nahobino déchaîne ses pouvoirs dans une bande-annonce inédite, les présentations de démons se poursuivent

Les détails au sujet de Shin Megami Tensei V continuent d'affluer. Nous avions fait le point le mois dernier à l'occasion de la diffusion d'une troisième bande-annonce dédiée à l'organisation Bethel et ses alliés, et c'est reparti pour un tour ce mercredi. Atlus vient en effet de diffuser un nouveau trailer qui fait surtout la part belle au Nahobino, nom désignant notre personnage et plus largement la fusion entre un démon et un humain.

Par ailleurs, tout un tas de détails ont suivi la diffusion de la vidéo News Vol. 2, dont vous pouvez revoir les passages intéressants ci-dessous séparément. Pour commencer, trois personnages déjà aperçus et qui vont croiser notre route ont été détaillés :

Shohei Yakumo (doublé par Tomokazu Sugita) Un homme mystérieux qui se dresse sur le chemin du protagoniste alors qu'il avance à travers Da'at. Il se dit exterminateur de démons, bien que ses motivations et sa véritable allégeance restent inconnues. Sa seule partenaire est Nuwa, elle-même un démon. Nuwa (doublée par Ayana Taketatsu) Une déesse qui apparaît dans la mythologie chinoise. Elle a travaillé aux côtés de Yakumo depuis qu'il est petit pour atteindre un certain objectif. Elle affronte le protagoniste sans avertissement ni pitié. Abdiel (doublée par Romi Park) L'archange commandant la branche principale de Bethel. Sévère et intransigeante, elle utilise son pouvoir écrasant pour éradiquer quiconque menace les objectifs de Bethel. Elle est ardemment dévouée à Dieu et s'engage à défendre son ordre à tout prix.

Les autres informations partagées concernent les systèmes de jeu. Comme déjà évoqué, la négociation jouera un rôle majeur pour enrôler les démons afin qu'ils combattent sous nos ordres. Ils disposeront de tempéraments et comportements variés influencés par les phases de la Lune, et la présence de certains d'entre eux dans l'équipe pourra conduire à des dialogues spéciaux avec les ennemis, par exemple s'ils ont un lien mythologique entre eux.

La Fusion auprès de Sophia (doublée par Sayaka Kinoshita) permettra de son côté de combiner deux créatures que nous possédons pour en faire émerger une plus puissante, mais ce n'est pas tout. Nous aurons la possibilité de connaître le résultat en amont grâce à la Fusion inversée, afin de choisir les bons candidats, mais aussi de mélanger jusqu'à quatre entités par une Fusion spéciale ou encore d'améliorer ou rétrograder l'un de nos démons au sein de sa propre famille via la Fusion élémentaire. Le but ici est de conserver certaines compétences.

Enfin, au fil de notre exploration de Da'at, nous collecterons des Essences démoniaques, infusées des compétences de leur ancien possesseur, servant à personnaliser les aptitudes de notre protagoniste et celles de nos démons, ainsi que de la Gloire, une substance à dépenser pour apprendre des Miracles dans le Monde des Ombres, de puissantes capacités. Avec tout ça, les possibilités stratégiques et d'évolution semblent bien nombreuses.

Pour terminer, la liste des démons s'est encore agrandie depuis notre dernier recensement les concernant. Toujours présentés en vidéos, ce sont donc les Vol. 058 à 084 qui sont à voir en pages suivantes et dont les noms sont indiqués ci-dessous :

Power ;

Asura ;

Yamata no Orochi ;

Neko Shogun ;

Hariti ;

Hanuman ;

Naga ;

Byakko ;

Orthrus ;

Vishnu ;

Gabriel ;

Berith ;

Fortuna ;

Anubis ;

Flaemis ;

Apsaras ;

Kushinada-Hime ;

Bugbear ;

Agathion ;

Ananta ;

Bishamonten ;

Thunderbird ;

Seth ;

Raphael ;

Loup-Garou ;

Attis ;

Inanna.

La sortie de Shin Megami Tensei V est fixée au 12 novembre, exclusivement sur Switch. Amazon le propose en précommande au prix de 44,99 €.