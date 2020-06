Shovel Knight : la bande originale 8-bit débarque en vinyles

Shovel Knight est désormais bien connu des amateurs de jeux de plateforme et d'action rétro, le titre est sorti à l'origine en 2014 et a eu droit à un tas de portages et de contenus additionnels. Le jeu de Yacht Club Game a séduit par son humour, son gameplay à l'ancienne et sa bande originale chiptune, qui débarque aujourd'hui en vinyles :

Les joueurs peuvent donc retrouver dès maintenant cette édition double vinyles produite par Brave Wave, avec deux disques bleus réunissant pas moins de 43 pistes 8-bit composées par Jake Kaufman et Manami Matsumae. Les fans pourront également admirer un artwork exclusif, dessiné spécialement pour ce vinyle.

La bande originale de Shovel Knight est disponible dès aujourd'hui sur le site de Just for Games contre 39,99 €, à la Fnac contre 40,22 €, chez Leclerc contre 39,90 €.