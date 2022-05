Showdown : la démo prévue de base pour la GTX 980 optimisée sur Quest 2

Showdown est une démo technique PC VR sortie en 2014, soit il y a huit ans sur l'Oculus Rift premier du nom. Elle présente une scène d'action en mode bullet-time. L'expérience a été créée avec le moteur Unreal Engine 4 et était en quelque sorte une vitrine technologique sur le potentiel de la réalité virtuelle avec un rendu haute fidélité. En 2022, elle revient sur nos casques autonomes.

La démo avait pour objectif de présenter des graphismes VR haute fidélité capables de tourner sur une GTX 980 (le meilleur GPU de l'époque, souvenirs, souvenirs...) sur le premier Oculus Rift et ce à une fréquence de 90 images par seconde. Vous pouvez télécharger gratuitement Showdown sur l'App Lab à cette adresse. L'application a été portée par Meta sur les Meta Quest et fait office d'étude de cas sur les bonnes pratiques d'optimisation d'un contenu PC VR à destination des Quest.

Nous avons pu tester la démo sur le Meta Quest 2 et elle tourne aussi à 90 fps, mais avec une résolution nettement supérieure : 1832x1920 (Quest 2) contre 1080x1200 (Oculus Rift CV1). Incroyable nous direz-vous ! Oui, mais il y a un hic... L'application a subi ici une coupe drastique sur les textures et l'éclairage notamment. Mais ce n'est pas tout, un rendu fovéal fixe assez important est utilisé, et la technologie AppSW, permettant un gain de performance non négligeable jusqu'à 70 %, a été activée pour tenir correctement les 90 images par seconde.

Le rendu n'est pas aussi beau que sur PC VR. Il faut dire que la GTX 980, même vu son âge, reste très largement supérieure au Snapdragon XR2 en termes de performances, lui qui est inclus dans nos Meta Quest 2. Elle se situe légèrement derrière une GTX 1060. Néanmoins, nous pouvons saluer le travail des développeurs qui démontrent encore une fois qu'il est possible de faire beaucoup sur le Quest avec un brin d'optimisation.

L'expérience visuelle de la démo peut être configurée grâce au menu des paramètres. Il est donc possible de jouer sur l'AppSW, le niveau CPU/GPU, la fréquence d'affichage, etc.

GAMERGEN.COM vous propose l'outil Quest Games Optimizer pour optimiser en un clic plus de 230 jeux Quest afin de les rendre plus beaux graphiquement.

