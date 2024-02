Sifu : un joli cadeau gratuit pour les 3 millions de joueurs

Sorti en février 2022, Sifu fête en ce moment son deuxième anniversaire. Le jeu d'action de Sloclap (Absolver) continue d'attirer de nouveaux joueurs, le studio français annonce aujourd'hui que Sifu s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires, soit un million de plus en un an.

Pour fêter ça, les développeurs lancent une nouvelle mise à jour gratuite rajoutant deux tenues. Les fans d'Absolver vont pouvoir revêtir le costume et le masque de Risryn, boss final du premier jeu du studio, tandis que les autres opteront pour « une combinaison street, particulièrement demandée par la communauté ». Ces nouveaux costumes sont à admirer en vidéo ci-dessus.

Sifu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

