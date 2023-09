Sifu : la dernière mise à jour gratuite est là, avec un tas de contenu

Sifu aura été une aventure folle pour Sloclap, qui a su proposer un jeu d'action avec des combats intenses et des mécaniques de gameplay intelligentes. Mieux encore, le studio français a assuré le service après-vente avec quatre mises à jour rajoutant du contenu. Mais il est temps de tourner la page.

Comme annoncé le mois denier, Sifu accueille aujourd'hui une cinquième et ultime mise à jour gratuite, qui rajoute un paquet de choses, surtout pour les joueurs expérimentés qui s'amusent avec le Mode Arènes depuis le printemps dernier. La mise à jour rajoute en effet six arènes dynamiques, 75 défis, des modificateurs, des modes de triches et des tenues inspirées de film d'arts martiaux. En plus de cela, les joueurs peuvent découvrir le Mode Arène Personnalisée, pour créer sa propre arène.

Vous pouvez admirer la bande-annonce accompagnant la dernière mise à jour de Sifu ci-dessus, et retrouver le jeu à 37,90 € sur Amazon en Vengeance Edition.