Sifu : la version Switch du jeu de kung-fu lancée en vidéo

En début d'année sortait Sifu, un jeu d'action développé par Sloclap, jusqu'ici connu pour Absolver. Le titre nous emmenait dans une quête de vengeance auprès d'un héros qui vieillit au fil des morts, avec un gameplay exigeant. Le titre est disponible sur PC, PlayStation 4 et PS5, mais aussi sur Nintendo Switch depuis aujourd'hui.

Le titre débarque donc sur la console de salon portable nipponne, sur l'eShop, mais aussi dans des versions physiques. Les fans peuvent craquer pour une Vengeance Edition avec un steelbook, des lithographies, un artbook et la bande originale au format numérique. Une Redemption Edition est aussi proposée avec le contenu précédemment cité ainsi qu'une statuette, un pendentif et le livre Behind the Art of Sifu – Journal des développeurs.

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement de Sifu ci-dessus, et acheter la Vengeance Edition à 44,42 € sur Amazon.