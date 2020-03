SINoALICE : le RPG mobile de Square Enix et Yoko Taro daté en Occident, une collaboration avec NieR déjà prévue

En 2017, Square Enix et Pokelabo ont sorti un projet alléchant sur iOS et Android, SINoALICE. Ce jeu de rôle a pour principal atout d'avoir été dirigé par Yoko Taro, l'emblématique créateur de Drakengard et NieR, qui a collaboré ici avec le character designer Jino et le compositeur Keiichi Okabe.

Le projet doit être porté en Occident depuis longtemps par Nexon, mais de nombreuses embûches se sont visiblement placées sur le chemin de la localisation. Au final, c'est Pokelabo qui se chargera tout seul de la traduction en anglais, espagnol, allemand et français (mais aussi en coréen et en thaï), et qui annonce aujourd'hui les détails de l'arrivée de SINoALICE par chez nous. La date de sortie du free-to-play est prévue pour dans 100 jours, le 1er juillet 2020, sur les appareils sous Android 4.4 ou supérieur ou iOS 9.0 et supérieur.

D'ici le lancement, SINoALICE espère bien remuer sa future communauté occidentale, et lui demande d'ailleurs de partager des posts sur les réseaux sociaux pour débloquer du futur contenu in-game.

Sinon, un évènement NieR: Automata a déjà eu lieu au Japon, et reviendra en Europe et en Amérique du Nord, mais c'est désormais du contenu spécial en lien avec NieR: Replicant qui est officialisé. Dans le cadre de ces deux chapitres spéciaux, les héros pourront combattre aux côtés des personnages clés des jeux en question, et profiter d'un scénario inédit, forcément signé Yoko Taro. Si vous voulez apprendre à connaître les personnages de SINoALICE avant son arrivée cet été, tous issus de contes folkloriques, plusieurs vidéos leur sont dédiées en page suivante.

