Skull and Bones : présentation imminente, date de sortie et bonus de précommande en fuite pour le jeu de pirates d'Ubisoft ?

Après plusieurs reports et un développement très compliqué, Skull and Bones est désormais sur de bons rails pour être lancé lors de l'année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2023. Les faisceaux se croisent d'ailleurs pour que ce souhait se réalise, alors qu'Ubisoft a lancé les inscriptions pour une alpha fermée, qu'une présentation des bases du gameplay a fuité et que le titre est apparu chez plusieurs organismes de classification.

Il semblerait que le retour sous le feu des projecteurs soit maintenant imminent. D'après Tom Henderson, insider confirmé, Ubisoft aurait prévu de le réintroduire dans le cadre d'une présentation la semaine prochaine, entre le 4 et le 8 juillet. De son côté, Aggiornamenti Lumia, site qui s'est fait une spécialité du datamining du Microsoft Store, assure avoir découvert la date de sortie et les bonus de précommande dans les données des serveurs.

Selon lui, Skull and Bones serait disponible le 8 novembre 2022 et sa réservation débloquerait un pack de précommande donnant accès à Bloody Bones' Legacy Mission, The Ashen Corsair Mission, un Smuggler Pass Token, un artbook et la bande-son au format numérique, et un pack de bonus premium. Vous l'aurez compris, en l'absence de confirmation de l'éditeur, il ne s'agit que de rumeur, mais tout cela pourrait être officialisé dans les jours à venir.