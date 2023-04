Snapdragon Game Super Resolution : le DLSS qui manquait à la VR ?

Le Snapdragon Game Super Resolution débarque pour le plus grand plaisir des bidouilleurs en herbe ou des moins fortunés d'entre nous. Annoncé par Qualcomm pour la partie mobile, le procédé, s'inspirant du FSR ou du DLSS, permettra de faire gagner en fps et en définition les jeux VR.

Jonathan Wicks (à ne pas confondre avec cet autre John) est ingénieur spécialisé dans la XR chez Qualcomm et s'occupe de la partie graphique du Snapdragon (Adreno). Il a récemment travaillé avec Guy Godin, connu pour son application à succès Virtual Desktop, qui permet de jouer sans fil en PC VR, et qui n'a cessé de se démarquer de la concurrence en proposant toujours plus de fonctionnalités.

En parlant de features, les deux hommes ont travaillé pour intégrer le Snapdragon Game Super Resolution dans Virtual Desktop. Dans les faits, cela permettra aux joueurs, qui jouaient en basse ou moyenne définition de pouvoir profiter du mode High ou Ultra. Les détenteurs d'une GTX 1080 ou d'une carte graphique équivalente apprécieront. Cerise sur l'optimisation, le Synchronous Space Warp, cette technique de reprojection (une image affichée sur deux serait calculée sur la précédente) déjà utilisable pour économiser de précieuses ressources, peut être activée en même temps !

Que ce soit en autonome ou en PC VR, les développeurs ont désormais le choix d'optimiser leurs titres, en essayant de lier définition et stabilité. S'ils ne le font pas, espérons que le développeur Samuel Hédouin, créateur du Quest Games Optimizer, puisse intégrer ladite fonctionnalité à son application. Cependant, il existe une troisième solution, celle proposée par défaut par le Snapdragon Game Super Resolution (SGSR), qui est capable, en se basant uniquement sur la mémoire tampon des couleurs, de mettre automatiquement à l'échelle les jeux et applications lancés à partir de celui-ci.

Certaines craintes nous viennent immédiatement à l'esprit, puisque, comme nous l'avons constaté avec le PlayStation VR 2, ces procédés d'optimisation peuvent apporter leurs lots d'artefacts, un flou dans les déplacements, des effets de dédoublements, voire des sauts dans l'image. Pour tenter de rassurer les joueurs que nous sommes, voici ce que promet l'ingénieur de Qualcomm :

Contrairement à d'autres algorithmes populaires de super résolution, nous utilisons un seul passage GPU, de sorte qu'il peut être combiné avec d'autres opérations, évitant ainsi des déplacements supplémentaires coûteux vers la mémoire et minimisant la perte de qualité due à l'échantillonnage supplémentaire de l'image.

Nous le vérifierons dans les faits ! Toujours est-il que le SGSR est compatible avec le Meta Quest 2, le Meta Quest Pro, le PICO Neo 3 Link, le PICO 4 et le sera bientôt sur le VIVE Focus 3 et le VIVE XR Elite.

En autonome, le PICO 4 est en promotion à 389 € (au lieu de 429 €) avec en prime quatre jeux offerts (Peaky Blinders: The King's Ransom, LES MILLS BODYCOMBAT, Golf 5 eClub, Wander). Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.



Lire aussi : TUTO Virtual Desktop pour les nuls : comment l'utiliser et bien le paramétrer pour jouer aux jeux PC VR sur son Oculus Quest !