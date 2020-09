SNES - Nintendo Switch Online : Super Mario All-Stars ajouté avec la mise à jour 1.6.0

Si vous êtes passés à côté de l'actualité majeure de ce jeudi, un Nintendo Direct a eu lieu, servant à célébrer les 35 ans de Super Mario Bros. avec de nombreuses annonces. Parmi les jeux à durée limitée et autres Game & Watch à venir prochainement, une bonne petite compilation a elle été rendue disponible de suite, Super Mario All Stars. Eh oui, l'application SNES - Nintendo Switch Online peut être mise à jour pour passer en 1.6.0, ajoutant ainsi cette production aux déjà nombreuses autres jouables sans frais supplémentaires à condition d'être abonné au service.

Si vous découvrez Super Mario All Stars, il s'agit donc d'une compilation parue en 1993 et réunissant les indémodables Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels (nom japonais du vrai Super Mario Bros. 2), notre Super Mario Bros. 2 (Super Mario USA au Japon) et Super Mario Bros. 3. Évidemment, les graphismes et effets sonores ont été adaptés pour un rendu au top sur la Switch, avec la présence d'un mode compétitif à deux joueurs pour le dernier jeu du lot.

