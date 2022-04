SnowRunner daté sur PS5 et Xbox Series X et S

SnowRunner: A MudRunner Game est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et même sur Nintendo Switch depuis plus récemment. Le titre de Saber Interactive et Focus Entertainment nous propose d'effectuer diverses missions à bord de poids lourds dans des environnements enneigés.

Et si vous voulez en profiter dans de meilleures conditions, bonne nouvelle, SnowRunner arrivera prochainement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre sortira en effet le 31 mai 2022 sur les consoles de dernière génération de Sony et Microsoft, avec de la 4K UHD à 60 fps. Des fonctionnalités haptiques seront également utilisées grâce à la DualSense de la PS5 pour mieux ressentir les aspérités de la route.

Si vous avez déjà SnowRunner sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour avec ces améliorations sera gratuite. Sinon, vous pouvez retrouver le jeu à 26,06 € sur Amazon.

