SOLDES du PlayStation Store : plus de 1 700 produits bradés avec les Promotions de novembre et les Jeux à moins de 15 € !

Sony Interactive Entertainment en veut à votre porte-monnaie. Alors que les soldes sur les Jeux Indispensables se terminent et que les offres spéciales pour Halloween durent encore une semaine, il propose aujourd'hui ses Promotions de novembre, valables jusqu'au 19 novembre à 00h59, et une grosse sélection de Jeux à moins de 15 €, accessible jusqu'au 10 novembre à la même heure, pour un total de plus de 1 700 références PS4 et PS5 à prix cassé !

Cette opération XXL baisse les prix de ces jeux PS4 et PS5 jusqu'à 90 % : vous pouvez ainsi récupérer Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition à 14,99 €, Far Cry Primal — Apex Edition à 11,54 €, Hotline Miami à 2,49 €, Need For Speed Payback — Deluxe Edition à 3,99 €, ou encore Valkyria Chronicles Remastered à 5,99 €. Vous pouvez découvrir l'intégralité de ces offres sur le site du PlayStation Store ou directement depuis vos consoles.

