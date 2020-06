SOLDES du PlayStation Store : plus de 340 jeux en promo avec les Offres de milieu d'année !

Quasiment toutes les semaines, le PlayStation Store met à jour ses offres pour nous inciter à succomber face à son catalogue. Sony Interactive Entertainment manque un peu d'inspiration pour nommer ses promotions : la nouvelle vague est ainsi simplement titrée Offres de milieu d'année.

Cela n'enlève rien à son intérêt, car elle nous permet de profiter de plus de 340 jeux PS4 en promo, avec des réductions allant jusqu'à 80 % ! Envie d'un The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition à 14,99 € ? Ou d'un Just Cause 3: XXL Edition à 5,99 € ? Alors c'est le moment de craquer ! Vous pouvez retrouver la liste des titres soldés en page suivante, mais pour connaître leur tarif, il va falloir directement vous rendre sur la page dédiée sur le PlayStation Store. Les réductions sont valables jusqu'au 9 juillet à 0h59.

Achat d'une carte PSN