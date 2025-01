Sony dépose des brevets pour deviner vos actions avec l'IA et transformer la DualSense en pistolet

Tout comme la plupart des constructeurs, Sony dépose régulièrement des brevets afin de sécuriser l'exploitation commerciale de ses idées, même si certaines ne voient finalement jamais le jour. Plusieurs sites ont mis en lumière de récents brevets pour le moins intrigants, utilisant notamment l'intelligence artificielle.

Via Tech4Gamers, nous découvrons ainsi un brevet qui vise à réduire la latence dans les jeux en ligne. Comment ? En devinant vos prochaines actions, grâce à l'IA. Comme le montre le schéma ci-dessus, une caméra filme le joueur et sa manette, les touches sont également enregistrées et l'IA peut ainsi prédire quelle sera votre prochaine action. Un peu plus et vous n'aurez plus qu'à feindre de jouer pour que l'intelligence artificielle continue la partie à votre place, mais il faut avouer que l'idée est intéressante pour contrer la latence, parfois problématique dans les jeux compétitifs en ligne. D'autres brevets déposés par Sony sont quant à eux dédiés à la lutte contre la triche grâce à l'IA, pour aider les joueurs perdus dans leur jeu en affichant des aides, pour enregistrer les pressions erratiques sur les boutons ou encore les accès de rage du joueur.

De son côté, GameRant a repéré un brevet bien différent. Il s'agit d'un accessoire pour la DualSense qui permettrait de se servir de la manette à la manière d'un pistolet. L'objet, une simple gâchette, se fixerait sur la partie basse de la DualSense, l'utilisateur tiendrait la manette par un seul manche et viserait grâce au petit espacement entre les touches R1 et R2. L'objet pourrait fonctionner avec d'autres accessoires, suggérant une utilisation pour le PlayStation VR 2, mais difficile d'imaginer troquer sa manette Sense contre une lourde DualSense et cette gâchette.

Tout cela n'en est qu'à l'étape de brevet, il faudra patienter pour découvrir si Sony compte exploiter ces idées à l'avenir. D'ici là, vous pouvez toujours viser avec un joystick, des DualSense sont disponibles sur Amazon, Cdiscount et Fnac.