Soul Hackers 2 s'émancipe de Shin Megami Tensei dans un premier trailer éclatant

La licence Megami Tensei d'Atlus n'est plus toute jeune, elle qui a débuté en 1987. Depuis, elle s'est principalement divisée en de multiples branches, avec principalement les Shin Megami Tensei et les Persona. Ces derniers volent de leurs propres ailes et n'arborent même plus le nom de la licence depuis le cinquième épisode, et ils ne vont plus être les seuls à faire de même. Depuis plusieurs jours désormais, le studio japonais tease la révélation d'un nouveau jeu lié à Devil Summoner - Soul Hackers, titre de la SEGA Saturn ayant été remis aux goûts du jour sur 3DS en 2012. Eh bien, la présentation Aion Live Broadcasting Sequence de ce lundi midi a révélé celui qui se nommera tout simplement Soul Hackers 2 !

Ce Soul Hackers 2 sortira le 25 août 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One au Japon et le lendemain, le 26 août, dans le reste du monde, avec une édition PC (Steam et Windows Store) pour tous à cette date ! Oui, les joueurs Switch peuvent être déçus... Ce jeu de rôle produit et dirigé par Eiji Ishida et Mitsuru Hirata disposera d'une bande-son signée MONACA et d'un chara design assuré par Shirow Miwa, tandis que Shinjirō Takata (producteur de plusieurs jeux Devil Summoner) officie sur le projet en tant que manager de production.

Le scénario nous fera incarner une certaine Ringo, qui sera accompagnée par au moins trois autres personnages : Arrow, Milady et Saizou. Dans un futur proche au 21e siècle, deux factions de Devil Summoners s'opposent, les Yatagarasu et la Phantom Society dont font partie nos protagonistes. Alors qu'un être surnaturel appelé Aion et veillant sur le monde détecte sa fin imminente, il envoie Ringo et Figue sur Terre pour éviter la catastrophe, sauf que les deux personnes qu'elles devaient protéger sont déjà décédées. Ringo va alors les ressusciter grâce au Soul Hack et se joindre à eux pour tenter de sauver le monde.

Dans une guerre impliquant les invocateurs de démons, c'est à Ringo et à son équipe de décrypter le Destin et de sauver le monde de l'apocalypse. Hackez ce tout nouveau jeu afin d'éviter la destruction de la planète.

Soul Hackers 2 sera doublé en anglais et japonais avec la possibilité de passer de l'un à l'autre, tandis que des sous-titres seront proposés en français, anglais, italien, allemand et espagnol. Autant dire qu'Atlus met toutes les chances de son côté avec cette sortie mondiale bien localisée. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires et des visuels en page suivante.

Personnages

Ringo (Tomoyo Kurosawa) Agent de la forme de vie cybernétique de nouvelle génération Aion. Une nouveau-née avec une forte curiosité pour la société, la culture et les émotions humaines. Elle se tient en première ligne avec Arrow et d'autres Devil Summoners, travaillant dur pour éviter la fin du monde. Figue (Nanako Mori) Agent d'Aion, comme Ringo. Elle est cool et discrète, comme la grande sœur de Ringo et la pousse en avant à son propre rythme. Elle a également un intérêt et une admiration pour l'humanité, et ne participe pas directement au combat, mais est chargée d'analyser les informations et de fournir un soutien logistique. Arrow (Kaito Ishikawa) Un Devil Summoner appartenant à Yatagarasu. Il fait partie des cibles détectées à protéger par Aion pour éviter la fin du monde et a été tué alors qu'il était sous couverture. Ringo l'a ramené à la vie grâce au Soul Hack C'est généralement un jeune homme calme et parlant peu. Cependant, il est très passionné, honnête et qui attache beaucoup d'importance à la moralité. Pour cette raison, lui et Milady se disputent souvent. Milady (Ami Koshimizu) Une Devil Summoner et membre de la Phantom Society. Elle a été tuée par un allié pour une raison inconnue, ressuscitée par Ringo et l'accompagne à la recherche de la raison de sa mort. Elle est calme, rationnelle et accorde beaucoup d'importance à l'efficacité, pouvant parfois prendre des décisions impitoyables, mais ses expériences passées semblent jouer un rôle. Psyzo (Masaya Matsukaze) Un Devil Summoner indépendant. Il a été tué par un agent de la Phantom Society et ressuscité par Ringo. Il l'accompagne elle et les autres dans la poursuite d'un certain objectif. C'est un romantique, un charmeur et un frimeur. Puisqu'il sait lire l'atmosphère et agir en conséquence, il est souvent le médiateur entre Arrow et Milady. Il assure le bon fonctionnement de l'équipe.

Termes importants Aion Un être au-delà de la compréhension humaine, né des confins de la technologie. Il veille sur le monde humain dans l'ombre. Un jour, il détecte la fin imminente du monde et envoie les agents Ringo et Figue pour l'empêcher. Devil Summoners Des humains qui concluent des contrats avec des démons et utilisent leurs incroyables capacités pour résoudre des problèmes dépassant l'entendement. Il y a aussi quelques Invocateurs qui utilisent leurs pouvoirs pour le mal, comme l'assassinat et le crime. Ringo et ses compagnons se battent pour éviter la destruction et s'impliquent dans les groupes de Devil Summoners qui s'opposent, Phantom Society et Yatagarasu. Démons Des êtres spirituels qui ont existé aux côtés des humains depuis les temps anciens. Ce ne sont pas nécessairement des créatures maléfiques, et même les dieux et les fées relèvent du nom de démons. Il est dit qu'à un certain endroit, un art secret permet de fusionner des démons pour en former de nouveaux. COMP Un gadget qui aide à invoquer des démons. Le COMP de chaque utilisateur a une forme différente et peut être modifié pour ressembler à son objet ou décoration préférés. Les COMP de Ringo et du groupe ont été modifiés avec la technologie d'Aion, leur permettant d'équiper directement les démons au COMP. Soul Hack Une des fonctionnalités d'Aion. C'est la capacité d'intervenir et d'améliorer l'esprit et l'âme d'une personne. Ringo utilise le Soul Hack sur ceux qui viennent de mourir et intervient dans leurs mémoires au moment de leur mort. Elle permet de faire revivre la personne en faisant ressortir ses regrets au moment de mourir et par son fort désir de vivre. Sabbath Attaquez le point faible de l'ennemi pour une attaque totale ! Profitez d'un système de combat encore plus exaltant basé sur les systèmes de Press Turn familiers des séries Shin Megami Tensei et Persona. Royaumes, les villes secrètes Dans les villes habitées par des humains, il en existe des secrètes appelées royaumes dans lesquelles seuls les Devil Summoners peuvent entrer. Dans ces villes, les démons marchent aux côtés d'eux, et il existe de nombreuses installations dédiées aux Invocateurs telles que la fusion de démons, les mises à niveau COMP et la collecte d'informations.

Par ailleurs, les Japonais auront droit à une édition spéciale 25e anniversaire pour les versions PS4 et PS5 du jeu, vendue 17 380 ¥ et incluant un 25th Anniversary Museum Album regroupant 30 pistes sur 3 CD (20 arrangements modernes de Soul Hackers et 10 morceaux dans un style jazzy), un artbook anniversaire de 100 pages incluant des interviews, une figurine AI Ho-kun (fusion entre Ringo et Jack Frost), ce démon in-game et des costumes téléchargeables Mary-Style Maid Outfit. Enfin, en guise de bonus de précommande, ce sont des apparences des personnages de Persona 5 et des musiques du jeu qui vont être offerts, autant dire qu'il y a de quoi craquer.

Bonus de précommande Costumes : Phantom Suit (Ringo), Pirate Armor (Arrow), Red Rubber Suit (Milady) et Princess Suit (Psyzo).

BGM de combat : Keeper of Lust.

Accessoire : masque des Voleurs Fantômes (augmente le taux critique de la compétence de tir.

Vous pouvez revoir le live ci-dessous, qui a introduit la première bande-annonce avec une performance live-action depuis le sanctuaire Kanda-myōjin situé près d'Akihabara à Tokyo.

Les possesseurs d'une Switch peuvent eux toujours se rabattre sur Shin Megami Tensei V sorti en fin d'année dernière, vendu 44,16 € sur Amazon.