Splinter Cell : un grand nom d'Ubisoft de retour sur le remake

Dans quelques jours, nous célébrerons le quatrième anniversaire de l'annonce de Splinter Cell Remake. Ubisoft a officialisé cette version modernisée de son jeu d'infiltration en décembre 2021. Un titre développé par Ubisoft Toronto à l'aide du Snowdrop Engine, mais depuis l'annonce, les informations sont rares. Nous avons eu droit à quelques dessins conceptuels, mais surtout à des licenciements et même au départ de David Grivel, le directeur du projet.

Splinter Cell Remake retrouve son directeur





Cette semaine, nous avons quand même eu une curieuse annonce : David Grivel réintègre Ubisoft Toronto pour diriger le développement de Splinter Cell Remake, trois ans après son départ. Un retour annoncé sur LinkedIn, David Grivel se dit « très, TRÈS heureux » de retrouver son ancienne équipe et ce projet.

Avant de quitter Ubisoft, David Grivel avait passé 11 ans dans le studio pour travailler sur de gros jeux comme Ghost Recon: Futur Soldier, Assassin's Creed Unity, Far Cry 5, 6 et Primal ou encore Splinter Cell: Blacklist. Après son départ en 2022, il avait rejoint EA pour travailler brièvement sur Battlefield 6, avant de revenir brièvement chez Ubisoft Toronto, pour repartir juste après chez Elysium Game Studio, Pixomondo ou encore Worlds Untolds, qui a fermé ses portes juste après son arrivée.

Une date de sortie encore inconnue





En toute logique, David Grivel devrait occuper le poste de directeur jusqu'à la sortie de Splinter Cell Remake, prévue à une date encore inconnue. Pour l'instant, difficile de savoir où en est le développement. Ubisoft avait tout juste mentionné le projet dans son dernier bilan financier.

