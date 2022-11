Bob l'éponge : The Cosmic Shake nous fait écouter ses doublages dans une nouvelle bande-annonce

Visiblement contents du succès de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, THQ Nordic et Purple Lamp lanceront l'année prochaine Bob l'éponge : The Cosmic Shake, nouveau jeu d'aventure et de plateforme avec Bob et Patrick qui voyageront cette fois entre les réalités.

Les développeurs mettent aujourd'hui en avant les doublages de Bob l'éponge : The Cosmic Shake dans une nouvelle vidéo. Et les fans vont être ravis, le studio a fait appel aux comédiens de doublage originaux pour incarner les personnages dans le jeu, que ce soit en anglais, français, allemand, espagnol, portugais brésilien, japonais, polonais, indien et indonésien.

Bob l'éponge : The Cosmic Shake est pour rappel attendu en 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec notamment une grosse BFF Edition. Vous pouvez précommander le jeu de base à 39,99 € sur Amazon.