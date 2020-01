SSX Tricky : son producteur aimerait bien un reboot ou un remaster

Sorti en 2000 sur PlayStation 2, SSX a séduit les amateurs de glisse, mais c'est surtout le second opus, SSX Tricky, qui a marqué les esprits des joueurs. La licence a eu droit à plusieurs autres épisodes, jusqu'en 2012 avec un dernier titre encore une fois dénommé SSX. Depuis, plus rien, c'est bien dommage.

Et voilà que 19 ans après la sortie de SSX Tricky, son producteur Steven Rechtschaffner affirme à LADBible qu'il aimerait bien voir un reboot ou une version remastérisée :

Ouais, je pense que ça pourrait marcher. Xbox a fait un super travail en ressortant SSX 3 sur Xbox One, et il est vraiment magnifique. C'est entre les mains de SSX, car c'est eux qui possèdent la propriété intellectuelle. J'ai réfléchi à ce que cela pourrait donner, que ce soit pour une remastérisation, ou même un reboot de la série.

Steven Rechtschaffner explique au passage que SSX Tricky n'a pas été fait pour les vrais passionnés de glisse, mais pour les joueurs qui trouvent ça cool à regarder et qui veulent faire la même chose en jeu vidéo. Quant aux problèmes générationnels, ils n'existent pas d'après le producteur, il affirme que même si les joueurs ayant connu les SSX à l'époque ont désormais la vingtaine ou la trentaine, ses nièces de 10 et 12 ans s'amusent sur SSX 3 encore aujourd'hui.

Elles ne font que du snowboard, en essayant d'atteindre le bas de la colline. Elles ne pensent même pas à faire des figures ou à faire la course entre elles, elles s'amusent juste. Ma nièce la plus âgée m'a dit « c'est vraiment amusant, quel jeu est-ce ? » et j'ai réalisé que, oh mon dieu, ce jeu était sorti et a disparu avant leur naissance.