Stadia : plusieurs jeux SteamWorld rejoignent le catalogue

Stadia est la plateforme vidéoludique de Google permettant de mettre la main sur divers titres sympathiques. Le catalogue continue de grossir puisque la firme annonce la venue de plusieurs jeux SteamWorld, quatre pour être plus précis. Ainsi, il sera possible de mettre la main sur SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Faisons le point sur chaque titre :

SteamWorld Dig Développeur : Image & Form

: Image & Form Éditeur : Thunderful Publishing SteamWorld Dig est un jeu de plateformes et d’aventure minière, très inspiré de Metroidvania. Vous incarnez Rusty, un robot excavateur solitaire, alors qu’il arrive dans une vieille ville minière dans le besoin. Il faudra alors se frayer un chemin dans les entrailles de la Terre et trouver les filons qui feront votre fortune, tout en perçant à jour l’ancienne menace tapie dans les profondeurs… Caractéristiques : Un univers riche en robots à vapeur, inspirés des thèmes Steampunk et Western.

Explorez un monde souterrain plein de secrets, de trésors et de menaces.

Découvrez les vestiges de la civilisation humaine, une race dégénérée de troglodytes maniant la dynamite.

Des mondes aléatoires au gameplay singulier. SteamWorld Dig 2

Développeur : Image & Form

: Image & Form Éditeur : Thunderful Publishing SteamWorld Dig 2 vous emmène dans une aventure de plateformes minières forgée dans les flammes de Metroidvania. Lorsqu’une ancienne ville commerçante est secouée de violents tremblements de terre, il incombe à un robot solitaire et son compagnon de fortune de découvrir quelles terreurs tremblantes se cachent sous la surface. Caractéristiques : Frayez-vous un chemin sous terre et explorez des mondes vivants, truffés de trésors, de secrets et de pièges.

Affrontez les dangereux ennemis qui vous attendent à chaque tournant des galeries tortueuses du monde souterrain et combattez de dangereuses créatures de l’ombre, ainsi que les restes hantés d’une ancienne menace électrique.

Améliorez votre équipement pour vous enfoncer plus profondément dans les entrailles de la terre et relever de plus grands défis.

Balancez-vous au-dessus de gouffres sans fond grâce à votre Hookshot et volez à travers les grottes avec le Jet Engine !

Et découvrez finalement la vérité au sujet de votre ami perdu depuis longtemps... SteamWorld Heist Développeur : Image & Form

: Image & Form Éditeur : Thunderful Publishing Dans SteamWorld Heist vous commandez des robots pirates lors de fusillades tactiques épiques. Il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour avec une touche d’action : en pointant manuellement vos armes, vous réaliserez des tirs rebondissants aux effets incroyables ! En tant que capitaine, vous partez à l’abordage, pillez et tirez sur les vaisseaux spatiaux ennemis. Surmontez les défis de la vaste frontière en améliorant vos recrues avec des capacités uniques, des armes… et même de très élégants chapeaux ! Caractéristiques : De la stratégie axée sur les compétences plutôt que le hasard.

Une panoplie de missions captivantes et gratifiantes.

Facile pour les débutants, complexe et stimulant pour les vétérans.

Une bande originale composée par les vrais robots du groupe Steam Powered Giraffe.

Des niveaux générés procéduralement. SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech Développeur : Image & Form

Éditeur : Thunderful Publishing SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh est le jeu de rôle et de cartes que vous attendiez ! Prenez la tête d’un groupe d’aspirants héros et guidez-les à travers un monde magnifiquement dessiné à la main et d’intenses combats en utilisant uniquement votre intelligence et une poignée de cartes. Affrontez toutes les menaces qui se dresseront sur votre route en choisissant parmi plus de 100 cartes uniques pour créer votre propre jeu de cartes ! Un luxueux coffre au trésor rempli d’or, de dragons, de mondes vivants, de magie, de chevaliers en armure, d’XP, de batailles au tour par tour et de tous les ingrédients d’un bon RPG vous attendent ! Le mélange humoristique de la fantaisie traditionnelle et des robots steampunk fait de ce jeu une expérience inoubliable à l’origine de nombreux fous rires.

Pour le moment, point de date de sortie en vue... Néanmoins, la firme précise :

SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech seront gratuits pour les abonnés Stadia Pro dès leur lancement ! Les joueurs pourront également bientôt acheter les quatre jeux SteamWorld via le Stadia Store. Et comme toujours, vous pourrez lancer et jouer immédiatement, sans attendre que vos jeux s’installent ou téléchargent des mises à jour.

Que pensez-vous de ces ajouts ? Êtes-vous satisfaits, ou bof ?

