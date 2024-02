Star Wars: Battlefront Classic Collection, deux jeux de tirs cultes regroupés, la sortie se fera très vite

La saga Star Wars a eu droit à de nombreux jeux vidéo, certains ont marqué les joueurs plus que d'autres. C'est le cas des Star Wars: Battlefront, des jeux de tir sortis en 2004 et 2005, développés par Pandemic Studios et édités par LucasArts. Deux épisodes cultes qui vont faire leur grand retour.

Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, nous avons appris l'arrivée de Star Wars: Battlefront Classic Collection sur Switch, mais aussi sur PC, PlayStation et Xbox. Une compilation qui regroupera les deux premiers volets de la franchise, développée par Aspyr et qui permettra d'incarner les héros et vilains des six premiers films. Au menu, des batailles en solo, des affrontements en ligne jusqu'à 64 joueurs, du multijoueur local en écran scindé, un mode Hero Assault et les DLC sont inclus de base (comme Kit Fisto et le Palais de Jabba).

La date de sortie de Star Wars: Battlefront Classic Collection est fixée au 14 mars 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.