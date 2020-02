Star Wars Jedi: Fallen Order a échappé à un report

Les fans de Star Wars ont été gâtés en fin d'année dernière avec l'arrivée de Disney+ outre-Atlantique, la série The Mandalorian et le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order (mais pas forcément grâce à Star Wars : L'Ascension de Skywalker...). Sauf que le jeu édité par EA Games a failli être repoussé.

C'est ce qu'a dévoilé le PDG de Respawn Entertainment à USGamer après la cérémonie des DICE Awards 2020, où Star Wars Jedi: Fallen Order a remporté le prix du Jeu d'aventure de l'année. Vince Zampella a en effet dévoilé qu'il y a eu des discussions sur le report de la sortie de son jeu, mais le studio a tout fait pour être à l'heure :

Stig Asmussen, directeur du jeu, a rajouté :

Je pense que nous sommes dans une situation où nous essayons de faire un jeu pour plusieurs systèmes différents et nous voulions arriver à tenir cette date, évidemment. Nous avons tous réfléchi, et nous sentions sérieusement que nous pouvions le faire, mais si nous avions eu un plus de temps, ça aurait été mieux. Mais en même temps, nous pouvons y jouer en intégralité. Il était bon, et nous avions l'impression que les fans aimeraient ça.