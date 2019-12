Star Wars Jedi: Fallen Order, le système de combat amélioré avec le patch 1.06

Star Wars Jedi: Fallen Order a accueilli la semaine dernière une mise à jour 1.05, avec encore de nombreux correctifs et l'ajout d'un Mode Photo.

Respawn Entertainment n'en a pas fini d'affiner l'expérience de jeu, car il vient de déployer un patch 1.06, dont le changelog nous montre que plusieurs soucis liés à la progression ou à l'exploration ont été identifiés et supprimés. Mieux, les développeurs en ont profité pour revoir un peu le système de combat, rendre Cal Kestis plus réactif et ainsi donner lieu à des affrontements encore plus dynamiques.

Correction d'un problème qui entraînait parfois un comportement incorrect lors des accrochages aux rebords et de l'escalade.

Correction d'un problème audio qui provoquait parfois la lecture d'effets sonores dans le mauvais ordre.

Correction de plusieurs problèmes collisions sur Zeffo et Bogano.

BD-1 n'analysait parfois pas l'un des villageois de Zeffo après une sauvegarde. Le droïde préféré de tout le monde scanne maintenant comme prévu.

Le terrarium n'était parfois pas un environnement très nutritif, empêchant les graines de pousser. Il devrait maintenant donner à vos plantes l'amour et les soins qu'elles méritent, en les aidant à se développer correctement.

Améliorations générales de la stabilité.

