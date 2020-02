StarCraft: Ghost, une vidéo de gameplay du jeu annulé partagée

Au début des années 2000, Blizzard avait confié le développement d'un jeu StarCraft à Nihilistic Software. Mais pas question ici d'un énième jeu de stratégie en temps réel, non, il devait s'agir d'un jeu de tir à la troisième où le joueur contrôlait Nova. La suite, vous la connaissez, le titre a été annulé.

Mais ces derniers jours, les choses ont pas mal bougé. Andrew Borman, qui s'occupe de la préservation de jeux vidéo, a relayé des images de StarCraft: Ghost, qui était pour rappel prévu pour GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Quelques vidéos ont également fait leur apparition sur la Toile, et si la plupart ont été supprimées, l'une d'entre elles reste encore visible ci-dessus. Nous retrouvons un TPS très classique, pas forcément joli (le titre était toujours en développement), mais qui aurait sans aucun doute séduit les amateurs de shooter à l'époque.

Mais d'où viennent ces vidéos ? Eh bien, d'après Kotaku, il s'agit d'un kit de développement d'une Xbox avec une version alpha du jeu qui a été retrouvé, et en fouillant sur la Toile, il est même possible de télécharger cette version de StarCraft: Ghost et d'y jouer à l'aide d'une Xbox modifiée.

