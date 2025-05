SteamOS s'ouvre aux autres PC consoles portables avec une nouvelle certification

Le marché des PC consoles portables continuent de s'étendre, mais pendant longtemps, il était divisé en deux catégories : les machines sous Windows 11, un système d'exploitation pas vraiment adapté, et celles sous SteamOS, à savoir le Steam Deck de Valve, qui domine le marché. Mais voilà que Valve va permettre à d'autres constructeurs d'utiliser son OS, avec d'abord Lenovo pour sa Legion Go S.

Il se pose cependant la question de la compatibilité des jeux. Pour le Steam Deck, Valve avait introduit un programme de vérification des jeux compatibles, permettant de savoir immédiatement si jeu était compatible avec l'appareil, la fameuse certification Deck Verified. Eh bien Valve annonce qu'il va étendre ce système à SteamOS. Désormais, les jeux pourront obtenir la certification « Compatible avec SteamOS ». Les titres déjà vérifiés pour le Steam Deck obtiendront automatiquement ce label, mais pour les autres, eh bien il va falloir passer par une file d'attente.

Valve précise cependant que « cette évaluation ne prend pas en compte les résultats des tests de performance et d'entrées », le studio ne pouvant pas tester chaque jeu sur tous les PC consoles tiers. Il estime quand même que « plus de 18 000 titres sur Steam obtiendront directement l'étiquette de compatibilité avec SteamOS ». Valve résume tout cela dans une FAQ :

À quel matériel s'applique la compatibilité SteamOS ? À tout matériel non Steam Deck opérant sous SteamOS. Actuellement, la Legion Go S de Lenovo est l'unique appareil qui fonctionne sous SteamOS officiellement pris en charge. Nous prévoyons d'étendre cette compatibilité à d'autres appareils à venir. Que doivent faire les équipes de développement ? Aucune action n'est requise : les résultats sont générés automatiquement à partir des résultats de la vérification Steam Deck. Aucun test supplémentaire n'est nécessaire. Un nouveau titre dont la compatibilité avec Steam Deck aura été vérifiée recevra en même temps son étiquette de compatibilité avec SteamOS. Où cette information sera-t-elle affichée pour le public ? Lorsqu'une personne utilisera un appareil SteamOS autre que Steam Deck (comme la Legion Go S fonctionnant sous SteamOS), elle verra les résultats de compatibilité SteamOS s'afficher dans le magasin et le client Steam. Il lui sera toujours possible d'accéder aux résultats de compatibilité avec Steam Deck, et inversement. Lorsqu'elle utilisera un appareil fonctionnant avec un autre système d'exploitation que SteamOS, elle ne verra pas les étiquettes de compatibilité dans sa bibliothèque Steam. Quand la clientèle pourra-t-elle voir ces résultats ? Nous sommes en train de générer ces données et de mettre à jour l'interface dans le client et dans le magasin Steam. Ces modifications devraient être visibles dans les semaines à venir. Les résultats de compatibilité SteamOS peuvent-ils être moins bons que ceux avec Steam Deck ? Non, les résultats de compatibilité SteamOS seront les mêmes, voire meilleurs que ceux de la compatibilité Steam Deck.

C'est un nouveau monde qui s'ouvre pour le marché des PC consoles portables, espérons que SteamOS soit intégré à davantage d'appareils à l'avenir. La Legion Go S sous SteamOS sortira fin mai aux États-Unis, rien n'a été annoncé pour la France à l'heure actuelle. Vous pouvez retrouver la Legion Go à partir de 749,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.