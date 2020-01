Steins;Gate 0 Elite et une série live-action hollywoodienne Steins;Gate annoncés

En 2009, le monde a découvert Steins;Gate, une licence où de jeunes amis utilisent un micro-onde modifié pour envoyer des messages dans le passé et changer le cours de leur histoire. Ce récit de science-fiction aux multiples déclinaisons et relectures a été adapté en jeu vidéo, manga et anime, a eu droit à une suite appelée Steins;Gate 0 elle-même revisitée dans plusieurs médias, et à des spin-offs via des jeux bonus.

Afin de proposer une version ultime de ce scénario un peu fou, 5pb. et Nitroplus ont récemment sorti Steins;Gate Elite, un jeu vidéo qui reprend les meilleurs passages du visual novel et de l'anime. Nous avons appris ce week-end que, pour boucler la boucle, Steins;Gate 0 bénéficierait d'un traitement similaire avec Steins;Gate 0 Elite. Les détails à son sujet sont minces, mais il s'agira encore une fois d'une « aventure entièrement animée », certainement avec des séquences reprises de la série et des cinématiques inédites, comme c'était le cas pour le précédent projet du genre.

Mais ce n'est pas la seule annonce autour de la franchise qui a été faite ces jours-ci. Steins;Gate, le récit original donc, va avoir droit à une nouvelle adaptation, cette fois en tant que série live-action produite aux États-Unis. Et ce n'est pas n'importe quelle entité qui se chargera d'amener l'histoire sur le petit écran, car 5pb. s'est associé à Skydance Television (Grace and Frankie, Altered Carbon, Jack Ryan) pour mener à bien le projet. Le processus créatif étant plutôt long, et aucun diffuseur n'étant encore associé au feuilleton, ne vous attendez pas forcément à voir débarquer la série Steins;Gate de si tôt à la télévision ou sur les plateformes de streaming, mais il faudra compter sur lui dans les années qui viennent.