Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, de nouveaux détails et visuels sur les classes, lieux et ennemis

Cette nuit, Square Enix a diffusé une nouvelle et ultime bande-annonce de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, remplie de scènes de jeu inédites et introduisant certains boss que nous combattrons. L'éditeur a également partagé une série de visuels que vous pouvez découvrir en page suivante et a donné plus de détails sur ce que nous avons pu observer, comme il l'a déjà fait en fin d'année dernière avec notamment Sophia et Tiamat. Ainsi, la fameuse pierre noire offerte à Sarah par Jack est un cristal noir servant à contrer les effets de la brume née des ténèbres du chaos en l'absorbant, protégeant ses détenteurs. Une forge permettra elle d'améliorer notre équipement à l'aide de matériaux obtenus en mission, offrant une rejouabilité à celles-ci, ou en démantelant ce qui ne nous sert pas, tout ça dans le but de leur donner des effets. Trois classes supplémentaires ont également été introduites, le Mage Rouge, le Berserker et le Samouraï, ainsi que deux lieux, le Palais englouti et la Caverne Terra.

Vous pouvez retrouver tous les détails ci-dessous :

Le royaume de Cornélia est rongé par les ténèbres. Pour détruire Chaos, l'origine de ces ténèbres, Jack part à l'aventure avec Jed et Ash, qui se sont donné la même mission. À mesure que nos aventuriers, mus par un ardent désir de vaincre Chaos, repoussent des hordes de monstres, les habitants commencent à espérer qu'ils soient les sauveurs annoncés par la prophétie. Personne, pourtant, ne pouvait imaginer la vérité qui les attend... Lorsque l'éclat des cristaux sera restauré, le monde connaîtra-t-il la paix, ou sera-t-il plongé dans une nouvelle forme de ténèbres ? Le résultat sera peut-être complètement différent... Personnages Kraken « Comment oses-tu défier Kraken, le Démon de l'eau ? Reste à ta place ! » Le Démon de l'eau. Kraken déploie ses longs tentacules dans des attaques brusques et féroces. Il utilise des compétences permettant de voler des effets bénéfiques, ainsi que des attaques élémentaires d'eau tirant parti de son environnement. Liche « Hélas, ce n'est qu'un rêve. Une telle abondance ne règnera jamais. » Le Démon de la terre. Liche est spécialisée dans les sorts et les attaques infligeant des altérations d'état. Ce redoutable adversaire peut vous infliger Malédiction, qui réduit la limite supérieure de la jauge de rupture, ou invoquer une armée de squelettes. Classes Mage Rouge Les mages rouges sont polyvalents : capables de lancer des sorts de magie noire comme de magie blanche, ils peuvent attaquer tout autant que soutenir le groupe. Utilisez la technique spéciale du mage rouge, Chaîne de sorts, pour infliger des dégâts considérables à vos ennemis tout en réduisant leur résistance élémentaire. Berserker Classe spécialisée dans les attaques directes infligées avec des haches et des épées lourdes, le berserker peut utiliser la compétence Furie. Lorsque vous êtes sous l'effet de celle-ci, votre puissance d'attaque augmente considérablement, mais vous ne pouvez pas utiliser de potion, ce qui n'est pas sans risque. Samouraï Les samouraïs sont des maîtres de la récupération de PM. Lorsque vous êtes sous l'effet de la technique spéciale Meikyôshisui, vous récupérerez davantage de PM en effectuant des attaques normales, et réussir une garde parfaite vous permettra aussi de regagner des PM. Utilisez vos PM récupérés pour asséner une pluie de coups. Lieux Palais englouti Cette étrange lumière pourrait-elle être la force vitale de la planète, extraite par cette installation ? Ce bâtiment hautement sécurisé bâti au fond de l'océan est entièrement contrôlé par des machines, et il déborde d'énergie élémentaire d'eau. Caverne Terra Une caverne lourde d'énergie élémentaire de terre. Ceux qui voudraient y pénétrer devront déjouer toutes sortes de pièges. Elle ressemble à une immense tombe jonchée de cadavres. Quel objet pourrait bien reposer au plus profond de la caverne, loin sous la surface ?

À n'en pas douter, un dernier point sera fait le mois prochain, puisque Marilith n'a pas encore eu droit à sa présentation. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est attendu le 18 mars PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (EGS), et peut être précommandé sur Amazon au prix de 66,90 €.

Lire aussi : Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, cinématique d'introduction nostalgique, Play Arts Kai de Garland et fresque anniversaire par Yoshitaka Amano