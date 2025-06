Borderlands 4 aura lui aussi son onéreux « collector » auquel il manque l'essentiel, la carte de Kairos dévoilée

Ce lundi, Gearbox et 2K Games ont lancé les précommandes de Borderlands 4 et évidemment dévoilé les prix des différentes éditions qu'il sera possible de se procurer. Si le jeu de base reste financièrement « accessible », ce ne sera pas tellement le cas de sa déclinaison la plus coûteuse. Mais ce n'est pas tout, car un gros ECHO-4 Bundle va aussi pouvoir être acheté par les joueurs au prix de 149,99 $ en exclusivité chez GameStop. Contrairement à ce qu'indiquait initialement l'enseigne, repris par Randy Pitchford ensuite, il ne s'agirait pas d'une édition collector du jeu à proprement parler. Du moins, le studio ne veut pas qu'elle soit nommée ainsi puisque... le jeu n'est pas inclus. C'est clairement jouer sur les mots. Le fait de proposer ce type de pack physique séparément s'explique sans doute en termes de logistique et permet aux fans de choisir sur quelle plateforme ils veulent jouer de leur côté. Au moins, cela évite de voir un collector à plus de 200 dollars ou pire d'en avoir avec une copie numérique du jeu comme chez Sony. Pour le moment, difficile de savoir si nous y aurons droit d'une quelconque manière en Europe et donc en France, puisque pour rappel, GameStop a annoncé en début d'année son intention de se séparer de l'enseigne française...

Alors, qu'y a-t-il dans cet ECHO-4 Bundle ?

Statuette de l'ECHO-4 - Dans Borderlands 4, l'ECHO-4 est votre fidèle drone compagnon, toujours prêt à vous guider. Bien que cette statuette ECHO-4 de 20 cm ne puisse pas vous indiquer le chemin vers votre prochain objectif dans la vraie vie, elle vous tiendra compagnie sur votre bureau ou sur votre cheminée pendant que vous semez le chaos à Kairos ! Les yeux mécaniques fixes de la statuette ECHO-4 peuvent s'illuminer lorsqu'elle observe un cristal d'Éridium , grâce au câble d'alimentation USB-C inclus.

- Dans Borderlands 4, l'ECHO-4 est votre fidèle drone compagnon, toujours prêt à vous guider. Bien que cette statuette ECHO-4 de 20 cm ne puisse pas vous indiquer le chemin vers votre prochain objectif dans la vraie vie, elle vous tiendra compagnie sur votre bureau ou sur votre cheminée pendant que vous semez le chaos à Kairos ! Les yeux mécaniques fixes de la statuette ECHO-4 peuvent s'illuminer lorsqu'elle observe , grâce au câble d'alimentation USB-C inclus. Collier Symbole de l'Arche - Portez l'emblématique symbole de l'Arche de Borderlands partout où vous allez avec ce symbole chromé livré avec une chaîne en acier inoxydable de 20" (environ 50,8 cm). D'un simple coup d'œil, vos camarades Chasseurs de l'Arche sauront instantanément que vous avez bravé votre lot d'Arches extraterrestres à la recherche de richesse, de gloire et du meilleur butin imaginable.

- Portez l'emblématique symbole de l'Arche de Borderlands partout où vous allez avec ce symbole chromé livré avec une chaîne en acier inoxydable de 20" (environ 50,8 cm). D'un simple coup d'œil, vos camarades Chasseurs de l'Arche sauront instantanément que vous avez bravé votre lot d'Arches extraterrestres à la recherche de richesse, de gloire et du meilleur butin imaginable. Carte de Kairos - La toute nouvelle planète Kairos est un monde vaste et dangereux composé de quatre régions distinctes et parfaitement connectées à explorer . Cette carte en polyester de 43 cm (17 pouces) commémorera vos aventures à travers les collines vallonnées des Fadefields , les pics glacés de Terminus Range , les terres dévastées de Carcadia Burn et enfin le Dominion , la cité-forteresse impénétrable du Gardien du Temps.

- La toute nouvelle planète Kairos est un monde vaste et dangereux composé de . Cette carte en polyester de 43 cm (17 pouces) commémorera vos aventures à travers les collines vallonnées des , les pics glacés de , les terres dévastées de et enfin le , la cité-forteresse impénétrable du Gardien du Temps. Lot de 4 lithographies recto verso - Décorez vos murs des visages des nouveaux Chasseurs de l'Arche de Borderlands 4 : Vex, Rafa, Harlowe et Amon , grâce à ces superbes lithographies de 8"x10" (environ 20 x 25 cm). Mieux encore, ces lithographies sont recto verso, vous permettant ainsi de changer l'apparence de chaque Chasseur de l'Arche à votre guise.

- Décorez vos murs des visages des , grâce à ces superbes lithographies de 8"x10" (environ 20 x 25 cm). Mieux encore, ces lithographies sont recto verso, vous permettant ainsi de changer l'apparence de chaque Chasseur de l'Arche à votre guise. Code SHiFT pour 5 Clés Dorées dans Borderlands 4 - Les fans de Borderlands connaissent l'importance des codes SHiFT pour obtenir des récompenses en jeu. Le code SHiFT inclus dans le pack ECHO-4 vous permet d'obtenir cinq Clés Dorées utilisables dans Borderlands 4 ! Les Clés Dorées sont le seul moyen d'ouvrir le Coffre Doré du jeu, qui contient un assortiment aléatoire d'équipement puissant, toujours adapté au niveau actuel de votre personnage. Utilisez vos Clés Dorées à bas niveau pour obtenir des armes qui vous aideront à dominer dès le début, ou gardez-les pour le niveau maximum : à vous de choisir !

Des informations intéressantes sont donc dévoilées au passage, la première étant que l'Éridium sera bien présent dans le jeu. L'autre, c'est l'apparence de la carte du jeu, composée pour rappel de quatre zones, sachant que les DLC post-lancement donneront accès à des zones supplémentaires, dont deux régions. Espérons que cette approche plus ouverte ne rende pas ces décors moins diversifiés que par le passé.

Borderlands 4 est attendu le 12 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store) puis par la suite sur Switch 2. Vous pouvez le précommander à partir de 79,99 € sur Amazon (ici et là).

Lire aussi : Borderlands 4 tirera pleinement parti des possibilités de la Switch 2, un aperçu des coulisses du développement partagé